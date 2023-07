MediaMarkt übertölpelt Amazon! So kommst du an die neuen Sonderangebote

Wer auf der Suche nach Schnäppchen im Netz ist oder sein privates Technik-Setup aufwerten will, der hat entweder den Amazon Prime Day im Visier (hier findest du die aktuellen Countdown-Angebote) oder schaut sich die neuen Sonderangebote von MediaMarkt an. Die stehen nämlich explizit als Gegenüber zu Amazon unter dem Motto „Prime Day Konter“!

Prime Day Konter? So will MediaMarkt Amazon übertrumpfen

Gibt es denn da überhaupt schon etwas zu kontern, wo bei Amazon die Schnäppchen-Schlacht doch nicht einmal richtig begonnen hat? Tatsächlich ist die Angebotsaktion eher als Undercut zu verstehen. Im Sport also eine Aktion, um den Überraschungsmoment zu nutzen.

Dabei ist das Prinzip zum Prime Day durchaus ähnlich. Allerdings gibt es bei MediaMarkt einen entscheidenden Unterschied, der sich für dich lohnen kann. Während Amazons Prime-Abo kostenpflichtig ist, kannst du dem Programm „myMediaMarkt“ kostenlos beitreten und somit von den für diese Kundengruppe exklusiven Deals profitieren.

Diese Deals sind richtig gut

Sprich: Die MediaMarkt-Deals gelten ebenso nur für eingeloggte Kunden. Allerdings hängen hier keine Abokosten dran. Eingeloggte Kunden können also von Top-Rabatten profitieren und sich die Vorzugsschnäppchen schon jetzt sichern. Ende der Aktion ist dann ein Tag nach dem dem Prime Day in der kommenden Woche – am Donnerstag, 13. Juli.

→ Hier gelangst du direkt zu allen Angeboten

Tefal Optigrill mit 61 Prozent Rabatt

Top-Deal ist der Tefal Optigrill GC705D. Der beliebte Kontaktgrill der bekanntesten Marke auf diesem Gebiet startete einst für 309,99 Euro auf dem Markt. Für eingeloggte Kunden streicht MediaMarkt den Preis auf nun 119 Euro zusammen.

JBL Charge 4 unter 100 Euro

Ein neuer und leistungsstarker Bluetooth-Speaker gefällig? Zu den besten und beliebtesten dieser Art zählt der JBL Charge 4. Der rund designte Lautsprecher mit ausdauerndem Akku und starker Bass-Klang-Balance rutscht bei MediaMarkt für Stammkunden auf 99 Euro und wird damit zum echten Schnäppchen-Tipp.

Samsung-Fernseher: Riesengroß und richtig günstig

Aus der nagelneuen 2023er-Reihe gibt es schon einen Samsung-Fernseher mit deutlichem Rabatt. Und was das für ein Fernseher ist: MediaMarkt verkauft den Samsung GU75CU7179 LED TV für 999 Euro statt rund 1.400 Euro (UVP). Besonders an dem TV ist seine Größe. Mit 75 Zoll (189 Zentimetern) in der Diagonale, solltest du vor dem Kauf schauen, ob er wirklich bei dir reinpasst. Hinzu kommt eine gute Ausstattung inklusive HDMI 2.1, 4K-Auflösung und HDR10+. Die 999 Euro für myMediaMarkt-Kunden sind Bestpreis – sowohl aktuell als auch historisch.

Kopfhörer-Tipp! Die besten 150-Euro-Over-Ears kosten nur noch 100 Euro

In unserem Test der Soundcore Space Q45 wurden die Over-Ear-Kopfhörer als „die besten ANC-Kopfhörer für unter 150 Euro“ betitelt. Nun dürften sie für MediaMarkt-Kunden die besten für einen Hunderter sein. Denn dank der Aktion rutschen sie auf den Bestpreis von nunmehr 99 Euro. Die Qualität in Sachen Klang, Handling und Tragekomfort bleibt jedoch.

Preis- und Geheim-Tipp: Die Soundcore Space Q45 Over-Ears mit ANC.

Darum führt der Preisvergleich ins Leere.

Interessanter Nebenaspekt: Während die üblichen Preisvergleiche – idealo, guenstiger.de oder Geizhals – die Prime-Day-Angebote von Amazon verlässlich erkennen und mit auflisten, tappen die Suchmaschinen hier im Dunkeln. Grund ist, dass die Preise von MediaMarkt auch wirklich nur eingeloggten Kunden angezeigt werden. Amazon bewirbt seine Prime-Day-Preise auch für Leute, die nicht für das Abo zahlen.

So zeichnet idealo für den großen Samsung-Fernseher einen Top-Preis von 1.100 Euro aus. Wer bei MediaMarkt eingeloggt ist, bekommt das Gerät für 100 Euro weniger und spart außerdem noch Versandkosten. Das gleiche Bild zeigt sich in ähnlicher Weise bei den anderen Schnäppchen-Empfehlungen.

Wenn für dich nichts dabei ist, kannst du auch einen Blick auf die Aktionsseite von MediaMarkt werfen. Bedenke: richtig gut werden die Preise dort erst, wenn du als Kunde eingeloggt bist.