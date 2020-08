Bei MediaMarkt und Saturn sind die Sommer-Angebote in ihren letzten Zügen. Bei MediaMarkt endet die Aktion „Cooler Sommer, heiße Preise“ bald und auch das Saturn-„Gutscheinheft“ gilt nur noch bis Montag. Jetzt gibt es ein neues Tagesangebot. Die Dauer-Deals sind aber auch noch da.

MediaMarkt-Tagesangebot: Microsoft 365 Jahresabo unter 40 Euro

Im Frühsommer änderte Microsoft den Namen seines Office-Abos von Office 365 in Microsoft 365. Der Inhalt ist gleich: Word, Excel, Powerpoint immer in der aktuellen Version, dazu OneDrive-Speicher und weitere Microsoft-Dienste sind in dem Abo vereint. Das Jahresabo gibt es bei MediaMarkt im Tagesangebot nur bis Samstag, 9 Uhr, für 38,02 Euro. Ein guter Preis für das Jahrespaket und insbesondere zum Schulstart in einigen Bundesländern eine gute Idee. Ein Word-Hack: Dank automatischem Cloud-Speicher sind Hausaufgaben, Abschlussarbeiten und weitere wichtige Dokumente auch bei PC-Absturz und anderen Katastrophen nicht verloren.

Bei MediaMarkt kaufst du im Übrigen nur den Code für ein Jahr Nutzung der Dienste. Diesen musst du online in deinem Microsoft-Konto einlösen und kannst dort auch die einzelnen Programme aus dem Office-Paket herunterladen.

Nach wie vor gilt in dem Zusammenhang die Schulstart-Aktion, bei der es zum Kauf eines neuen Tablets oder Notebooks ebenfalls Jahresabos für Microsoft 365 zum Sonderpreis gibt.

FritzBox 7590 zum Bestpreis

Einer der besten Deals der neuen Saturn-Aktion „Gutscheinheft“ ist die FritzBox 7590. Der Flaggschiff-Router von AVM kostet dank Angebotspreis und Direktabzug im Warenkorb schlussendlich noch 168,64 Euro und war noch nie günstiger zu haben. Neben den Eigenschaften als DSL-Router überzeugt die FritzBox auch als Zentrale im Smart Home und wird vom Hersteller AVM verlässlich und nachhaltig mit Updates versorgt.

Huawei P30 Pro für 519 Euro

Das Huawei P30 Pro ist nach wie vor eines der besten Smartphones auf dem Markt. Trotz eines Jahres auf dem Buckel. Noch mit voller Unterstützung aller Google-Dienste ist es derzeit sogar das beliebteste Huawei-Smartphone bei unseren Lesern, insgesamt liegt es hier auf Rang 5. Im Angebot bei Saturn gibt es das Smartphone jetzt für 519,56 Euro.

Weitere Smartphone-Angebote der Saturn-Aktion:

Jura Kaffeevollautomat bei MediaMarkt für 777 Euro

Der Schweizer Hersteller Jura bestückt zahllose Büros und Küchen mit seinen Kaffeemaschinen. Ein beliebtes Modell, nämlich die Jura ENA 8, ist jetzt auch bei MediaMarkt im Angebot: Für 777 Euro gibt es das komplett-Gerät mit Mahlwerk, Milchaufschäumer und Display-Bedienung. Der Händler bietet den Bestpreis für den All-in-One-Küchenhelfer – unter 800 Euro gibt es die Jura nirgends sonst zu kaufen. Das bestätigt auch der Preisvergleich.

AirPods Pro für 213 Euro

Du siehst ständig Leute mit kleinen, weißen Steckern im Ohr herumlaufen? Das sind in den meisten Fällen AirPods von Apple. Die True Wireless Kopfhörer gibt es mittlerweile auch in der Pro-Version samt Active Noise Cancelling. Die ursprünglich fast 300 Euro teuren Kopfhörer von Apple sind bei Saturn jetzt aber deutlich günstiger geworden: Für 213,47 Euro verkauft der Händler die Kopfhörer im Rahmen der Angebots-Aktion.

Weitere Angebote, darunter auch Fernseher, Tablets, E-Bikes, weiteres HiFi- und Audio-Zubehör sowie Schnäppchen für Smart Home und Haushalt findest du auf den Angebotsseiten von Saturn und MediaMarkt. Bei MediaMarkt gibt es zudem ein täglich wechselndes Top-Angebot.

