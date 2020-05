Noch bis zum 28. Mai gibt es in der Vatertags-Aktion von MediaMarkt Daueraktionen und täglich wechselnde Angebote. Diese starten jeweils um 10:00 Uhr und werden 24 Stunden später durch den nächsten Tagesdeal abgelöst.

Tagesangebot am 26. Mai: Akku-Staubsauger von AEG

Neuer Tagesdeal von 10 bis 10: Am Dienstag ist der Akkustaubsauger AEG QX8 für 199 Euro statt 329,95 Euro (UVP) im Angebot.

Der Staubsauger ist dank Akku flexibel einsetzbar, ohne viel Kabelsalat. So eignet sich so ein Sauger insbesondere für den kombinierten Einsatz in großflächigen oder mehrgeschossigen Wohnungen oder Häusern und im davor geparkten Auto.

Klar, für das reibungslose Saugerlebnis muss der Akku dann wieder voll geladen sein. Der Hersteller gibt bei vollem Akku eine Saugzeit von bis zu 45 Minuten beziehungsweise eine errechnete Flächenleistung von 135 Quadratmetern an. Aufgefangen werden Staub und Schmutz in einem 500-ml-Behälter, der einfach auszuklinken und zu entleeren ist.

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Akkusauger um ein 2-in-1-Gerät. Heißt: Du kannst den Sauger für Flächen ganz normal aufrecht und mit langem Stiel benutzen – und sogar an Ort und stelle „parken“, er fällt dann nicht um. Andererseits kannst du den unteren Teil ausklinken und als Handsauger benutzen, was besser für schwer zugängliche Stellen hinter Möbeln oder eben im Auto geeignet ist.

Die Ersparnis von 130 Euro im Vergleich zum Urpsrungspreis ist natürlich nicht mehr ganz aktuell. Andere Händler, wie etwa Amazon, verlangen 230 Euro für den Sauger, beim Tagesangebot von MediaMarkt sparst du also noch etwa 30 Euro.

Weitere Angebote bei MediaMarkt

Neben dem Tagesangebot gibt es noch weitere Deals bei MediaMarkt, darunter einige Smartphones, Fernseher, Notebooks, Fitness-Gadgets und vieles mehr. Eine Auswahl:

Insbesondere der Fire TV Stick ist für diesen Preis immer wieder ein gutes und gefragtes Schnäppchen. Das Devolo-Starter-Set verbreitet und verstärkt deine Internetverbindung in der gesamten Wohnung oder dem gesamten Haus über das Stromnetz. Die Adapter der Magic-Serie verstärken das Signal dank Mesh-Technologie in die letzte Ecke, während die dLAN-Geräte „nur“ für eine Verlängerung des eigentlichen Signals sorgen. Die Magic-Adapter von Devolo gelten als weltweit schnellste Powerline-Adapter. Mehr dazu findest du übrigens in unserem Testbericht.

