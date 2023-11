MediaMarkt streicht Mehrwertsteuer bei Dyson: Diesen Akkusauger gibt’s für unter 300 Euro!

Der beliebte Mehrwertsteuer-Rabatt ist zurück! Bei MediaMarkt kannst du dir bis zum 10. Dezember Akku-Sauger, Saugroboter, Heizlüfter und Co. von Dyson mit dem starken Mehrwertsteuer-Abzug von 15,966 Prozent sichern. So kommst du beispielsweise schon unter 300 Euro an den Dyson V8 (2023) Akku-Staubsauger. Doch auch zwei weitere Geräte sind uns ins Auge gesprungen. Wir stellen dir die Rabatt-Aktion und unsere Highlights genauer vor.

Dyson Akku-Sauger: Dank MwSt-Rabatt schon ab 298 Euro

Das preiswerteste Modell ist der Dyson V8 – und hier wird dir dennoch einiges geboten. Allen voran natürlich eine hohe Saugkraft. Neben dem 425-Watt-Motor ist dafür unter anderem die Zyklonen-Technologie verantwortlich. Diese erhöht den Luftstrom und sorgt dafür, dass selbst winzige Staubkörner aufgesaugt werden können. Die sogenannte Motorbar-Bodendüse nimmt es dabei sowohl mit Teppich- als auch mit Hartböden auf und soll insbesondere Haaren den Kampf ansagen können. Zusammen mit der Kombi- sowie der Fugendüse reinigst du mit dem Dyson V8 deine ganze Wohnung – vom Boden, über Möbel bis hin zur Decke. Gleichzeitig kannst du den Dyson V8 ebenfalls problemlos in einen Handstaubsauger umwandeln. Dadurch bist du noch flexibler und kannst etwa dein Auto saugen.

Als kompakter Handstaubsauger bist du mit dem Dyson V8 noch flexibler unterwegs

Damit du beim Saugen keine Pausen machen musst, setzt Dyson beim V8 auf eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten. Anschließend lädst du den Sauger in der praktischen Wandhalterung. Ebenso unkompliziert ist das Entleeren des Staubbehälters. Dies geht nämlich kinderleicht mit nur einem Handgriff.

Dank des Mehrwertsteuer-Abzugs kannst du dir den Dyson V8 jetzt ziemlich günstig sicher. Während der Rabatt-Aktion kostet dich der hochwertige Akku-Sauger nur noch 298,32 Euro – günstiger geht’s im Netz aktuell nicht!

Wer etwas mehr Power möchte – und dafür bereit ist, etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen – sollte sich hingegen den Dyson Gen5detect Absolute anschauen. Der 752 Watt starke Motor sorgt für eine noch höhere Saugleistung und auch die Akkulaufzeit fällt mit 70 Minuten noch mal deutlich länger aus. Weitere Vorteile sind das praktische LCD-Display, noch mehr Aufsätze sowie der austauschbare Akku. Dafür fällt der Preis hier mit 755,46 Euro (nach Abzug des MwSt-Rabatts) aber ebenso höher aus. Dennoch: Beim MediaMarkt-Angebot handelt es sich um den aktuellen Bestpreis im Netz.

→ Dyson Gen5detect Absolute für 755,46 Euro

Dieser Saugroboter des Herstellers ist ebenso einen Blick wert

Du möchtest den lästigen Hausputz lieber komplett auslagern? Dann sicher dir mit dem Dyson 360 Vis Nav Saugroboter doch gleich einen smarten Haushaltshelfer. Von einer starken Saugkraft, über die exzellente Navigation bis hin zu den coolen extra Funktionen in der App – auch bei dem Saugroboter liefert dir Dyson ein absolutes Premium-Produkt. Hinzu kommen außerdem noch weitere Vorteile: Im Gegensatz zu vielen anderen Saugrobotern soll das Dyson-Gerät beispielsweise selbst Bodenränder effektiv saugen können. Das Preisschild bleibt aber trotz Mehrwertsteuer-Abzug recht happig: Den Dyson 360 Vis Nav Saugroboter bekommst du bei MediaMarkt aktuell für 1.284,87 Euro. Auf den zweiten Blick ist dies aber dennoch ein tolles Angebot: Billiger gab’s den Haushaltshelfer nämlich zuvor noch nie!

→ Dyson 360 Vis Nav Saugroboter zum Tiefstpreis von 1.284,87 Euro

Generell lohnt es sich ebenfalls, selbst ein wenig auf der Aktionsseite zu stöbern. Hier findest du bis zum 10. Dezember neben Haushaltshelfern nämlich auch noch Haarstyler, Luftreiniger und Co. von Dyson im Angebot.