MediaMarkt streicht 170 Euro bei Dyson: Dieser Edel-Akkusauger wird zum Preistipp

Wer nicht einen X-beliebigen Akkusauger kaufen, sondern Qualität haben möchte, landet oftmals bei Dyson. Allerdings zahlst du für die Haushaltsgeräte häufig auch einen hohen Preis. MediaMarkt hat gerade den Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) 24 Prozent günstiger im Angebot. Aber Obacht: Das Angebot läuft nur bis zum 1. Juli (9 Uhr morgens). Wir zeigen, was er kann.

Dyson V12 Detect Slim Absolute: Das kann der Akku-Staubsauger

Der Dyson Akkusauger aus dem MediaMarkt-Angebot zählt zu dem leichtesten Modell des Herstellers. Bei der Saugkraft musst du aber dennoch keine Einbußen machen. Bis zu 150 AW erreicht der Staubsauger. Und auch die Akkulaufzeit fällt mit bis zu 60 Minuten wirklich hoch aus. So kannst du auch große Flächen in einem Durchgang säubern und musst keine Ladepausen einlegen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist aber definitiv der an der Bodendüse verbaute Lichtstrahl, der selbst feinste Partikel sichtbar macht.

Praktisch ist: Der Akkusauger erkennt größere Staubmengen und erhöht die Saugkraft automatisch, damit selbst tiefsitzender Schmutz entfernt werden kann. Den Verlauf der Reinigung kannst du dabei auf einem Display verfolgen. Wie die meisten Akkusauger, lässt sich auch der Dyson V12 als Handstaubsauger nutzen, um Möbel und Co. zu reinigen. Bei der Reinigung behilflich ist dir eine Menge an Zubehör. So liegt im Karton neben der Bodendüse mit Lichtstrahl noch eine Motorbar Bodendüse, die verhedderte Haare verhindert. Eine Kombi-Zubehördüse und Haardüse hilft dir zudem beim Saubermachen von Polstermöbeln und anderen Oberflächen und die Fugendüse mit Flex Adapter lässt dich auch schwer erreichbare Stellen – etwa unter dem Autositz – säubern.

Preis-Check: So gut ist das Angebot

MediaMarkt reduziert den Dyson-Akkusauger gerade um 24 Prozent. Dadurch kostet er dich jetzt nur noch 529 statt 699 Euro. Versandkosten fallen dabei nicht an. Um zu prüfen, ob der Deal auch im Marktvergleich ist, schauen wir zudem auf den Preisvergleich. Und hier zeigt sich: Günstiger ist momentan kein anderer Shop. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit. Denn am 1. Juli (9 Uhr morgens) soll schon wieder Schluss sein – manchmal sind die Deals sogar schon früher vergriffen.