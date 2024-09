Nicht nur die Auflösung ist wichtig bei einem Fernseher, auch die Displaytechnik und die Bildwiederholrate sind entscheidend. Das aktuelle Angebot bei MediaMarkt zu einem LG-TV kann in all diesen Disziplinen überzeugen. Denn er löst nicht nur in 4K auf, sondern glänzt auch mit OLED-Technik und 120 Hz Bildwiederholrate. Wir schauen rein.

OLED liefert lebendige Farben und 120 Hz sorgt für smoothe Bewegungen

Der LG OLED-TV ist perfekt für alle, die keinen riesigen Fernseher im Wohn- oder Schlafzimmer haben wollen. Mit 48 Zoll passt er gut auf den TV-Schrank, liefert aber dennoch eine ordentliche Fläche für einen entspannten Filmabend. Darüber hinaus zeigt er Filme, Serien und Co. dank 4K-Auflösung gestochen scharf an und die OLED-Technik sorgt für satte Kontraste. OLED ist außerdem dafür bekannt, dass hierdurch schwarze Bereiche wirklich schwarz angezeigt werden können. Bei LED- oder LCD-Technik etwa bleiben schwarze Bereiche eher gräulich und sehen somit unrealistischer aus.

Ebenso wichtig ist die Bildwiederholrate – besonders, wenn schnelle Bewegungen angezeigt werden. Und dieser Fernseher kommt mit hohen 120 Hertz daher, die dafür sorgen, dass Actionfilme, Sportevents oder Games schön flüssig aussehen. Dazu unterstützt der OLED-TV die HDR-Formate HDR10, HLG und Dolby Vision und sorgt so für ein noch besseres Bild.

Darum lohnt sich der OLED-TV ebenfalls und so gut ist der Preis

Darüber hinaus stark: Der verbaute α8 4K AI-Prozessor verbessert Klang und Bild deutlich. Und mittels AI Super Upscaling kann der Fernseher auch Inhalte mit niedriger Auflösung besser aussehen lassen. All deine Streaming-Dienste lassen sich zudem direkt auf dem Smart-TV und ohne Zusatzgerät installieren. So kann’s gleich losgehen. In puncto Konnektivität verfügt der Fernseher weiterhin über die folgenden Anschlüsse und Empfänger:

4 x HDMI

2 x USB

1 x Ethernet (LAN)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth 5.1

Und was ist mit dem Preis? MediaMarkt streicht gerade satte 52 Prozent vom UVP des OLED-TVs. Dadurch stehen nur noch 799 statt 1.699 Euro auf dem Kassenzettel. Und das ist ein top Angebot. Denn wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, ist momentan kein anderer Anbieter günstiger. Und das Beste: Der Versand ist sogar kostenfrei – das ist keine Selbstverständlichkeit bei einem großen Paket.

Das OLED-Schnäppchen ist dabei übrigens Teil des aktuellen „Wahnsinns Schnell Verkauf“ (WSV)von MediaMarkt. Hier sicherst du dir bis zum 30. September diverse Produkte bis zu 70 Prozent günstiger. Wenn du neben dem TV-Angebot also auch noch auf der Suche nach weiten Schnäppchen bist, lohnt sich ein Blick auf die Aktionsseite definitiv.

