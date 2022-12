MediaMarkt „Spätshoppen“: LG 4K-Fernseher unter 500 Euro

Die MediaMarkt „Spätshoppen“-Aktion läuft ab heute, den 27. Dezember, von 20 bis 24 Uhr und kommt mit einigen coolen Rabatten daher. Wer insbesondere Interesse an einem neuen LG 4K-Fernseher hat, sollte schnell zuschlagen!

4K-Fernseher von LG: Welcher ist für dich der Richtige?

Wenn du für deinen neuen 4K-Fernseher nicht allzu viel ausgeben möchtest, sollte sich der LG 55UQ75009LF LED-TV für dich lohnen: Für gerade einmal 429 Euro bekommst du einen 55 Zoll großen Smart-TV, der sich sehen lassen kann. Bei dem Fernseher ist ein 4K LCD-Panel mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz verbaut, das dank Active HDR mit HDR10 Pro tolle Bilder und Kontraste verspricht. Gleichzeitig optimiert der α5 Gen5 4K AI-Prozessor sowohl Bild als auch Ton fortlaufend. Mit einem Preis von 429 Euro ist der TV dabei ein echtes Schnäppchen – auch im Vergleich zu anderen Angeboten im Netz.

Wer hingegen einen OLED-TV möchte und bereit ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, für den könnte der LG OLED55A29LA OLED-TV genau das Richtige sein. Dank 8 Millionen selbstleuchtender Pixel werden dir hier sowohl ein gestochen scharfes Schwarz, als auch farbenfrohe Bilder geboten.

Bild und Ton werden hier ebenfalls stetig optimiert, zum Einsatz kommt zudem der stärkere α7 4K AI-Prozessor der 4. Generation. So soll selbst Stereoton in virtuellen 5.1.2 Surround-Sound verwandelt werden können. Alle gängigen HDR-Formate, wie HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ werden selbstverständlich auch unterstützt. In puncto Größe hast du bei dem 4K-Fernseher die Wahl zwischen 48 Zoll für 699 Euro oder 55 Zoll für 777 Euro – beides sind tolle Deals.

Passend zum Fernseher: Bose Soundbar stark reduziert

Falls das noch nicht genug ist und du dein Heimkino weiter ausbauen möchtest, gibt es auch noch eine vergünstigte Soundbar von Bose im Rahmen der Aktion. Die Bose Smart Soundbar 600 erhältst du aktuell nämlich rund 50 Euro günstiger für 499 Euro.

Die Soundbar verfügt über Dolby Atmos sowie TrueSpace-Technologie, welche auch Nicht-Atmos-Audiosignale neu mischt und so ein verbessertes Klangerlebnis erzeugen soll. Durch die fünf Schallwandler wird der Sound dabei im ganzen Raum verteilt. Verbindungsmöglichkeiten wie WLAN oder Bluetooth lassen dich auch kabellos und ohne den Umweg über einen Fernseher in den Genuss der Soundbar kommen. Der Preis von 499 Euro ist dabei ein gutes Angebot, das auch von der Konkurrenz aktuell nicht geschlagen wird.