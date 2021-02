In der Aktion von MediaMarkt gibt es aus allen Bereichen des Portfolios Rabatte. Neben den Haushaltswaren, Fernsehern, Smart Home und Kameratechnik gibt es so auch einige Handys zum Sonderpreis. Und diese schauen wir uns genauer an. Denn hier sind starke Angebote zu aktuellen Bestpreisen drin.

Preis-Leistungs-Kracher

Die Top 3 Deals aus der aktuellen Aktion von MediaMarkt und Saturn stammen von Huawei, Samsung und Xiaomi – den Marktbeherrschern im Android-Universum. Doch kann man alle drei auch empfehlen? Das kommt darauf an, was man sich von einem Smartphone erwartet. Eines steht jedenfalls von vornherein fest: Billiger bekommst du die drei Kandidaten zurzeit nirgends.

Samsung Galaxy A51 – Der Klassiker

Schon in der dritten Generation gibt es das Samsung Galaxy A51. Gestartet als Galaxy A5 und über das Galaxy A50 hat sich das Modell zu einer Bank im Mittelklassebereich des Handymarktes gemausert. Alle drei Modelle waren schon auf dem ersten Platz der beliebtesten Handys auf inside digital. Doch eines störte schon immer: der Samsung-typisch zu hohe Listenpreis. Doch der interessiert jetzt nicht mehr, da MediaMarkt und Saturn den Alleskönner auf moderate 226 Euro rabattiert haben. Wenn es also ein aktuelles Samsung-Smartphone sein soll, gibt es hier ein tolles Angebot.

Huawei P30 Lite New Edition bei MediaMarkt

Das zweite starke Angebot mit aktuellem Bestpreis bietet MediaMarkt und Saturn mit dem Huawei P30 Lite New Edition. Dabei handelt es sich um ein aufgepumptes Huawei P30 Lite. Vor allem der monströse Speicher von 256 GB kann dabei überzeugen. Wer nun Angst vor fehlenden Google-Diensten oder einer mauen App-Versorgung hat, kann beruhigt werden. Das Huawei P30 Lite New Edition bietet all das, weil es ein Ableger eines Handys ist, das noch vor dem Bann auf den Markt kam. Wer also ein vollwertiges Speichermonster haben möchte, kann hier zum Bestpreis von 215 Euro ohne Sorge zuschlagen.

MediaMarkt-Bestpreis beim Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Viel Speicher bietet das Xiaomi Note 8 Pro auch. Doch hier verlangt MediaMarkt noch einmal eine ganze Ecke weniger. Knapp 160 Euro sind stehen hier auf dem Preisschild. Wer es also zwingend billiger will, kann hier zuschlagen. Der Gegenwert ist ordentlich, wie auch der Test des Xiomi Note 8 Pro zeigt. Doch hier gibt es keine generelle Kaufempfehlung. Denn auch der Nachfolger, das Xiaomi Redmi Note 9 Pro ist preislich nicht weit entfernt und bietet noch mehr Leistung. Dazu kannst du dir bei dem Redmi Note 8 Pro nicht sicher sein, wie lange die Software-Unterstützung noch laufen wird. Xiaomi ist hier für eine intransparente Politik bekannt.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.