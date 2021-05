iPhone 12 mit großem Speicher im Angebot: Die besten Smartphone-Deals am langen Wochenende Michael Stupp 3 Minuten

Die MediaMarkt Smartphone-Deals am - für viele - langen Wochenende haben es in sich. Unter anderem fällt das iPhone 12 in der großen Speichervariante mit 256 GB deutlich unter die 1.000-Euro-Marke. Aber auch Freunde von günstigeren Handys haben eine stattliche Auswahl.