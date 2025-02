MediaMarkt senkt JBL-Preise: Aber nur ein Angebot lohnt sich wirklich

Für Kopfhörer und Bluetooth-Speaker geben wir ordentlich Geld aus. Dabei sind die Unterschiede oft marginal. Klar, wer 500 Euro und mehr für Over-Ears ausgeben möchte, findet in den entsprechenden Produkten auch das, was er fürs audiophile Gehör erwartet. Um sich vom Alltag abzukoppeln, reichen aber oft auch herkömmlichere Over-Ears. Bei Boxen ist es dasselbe Spiel. Wer sein Wohnzimmer per ausgeklügeltem Audio-System ausmisst und beschallt, dem ist sein System auch einiges wert. Wer hingegen eher etwas Tragbares sucht, der findet in kompakten Bluetooth-Boxen für weniger Geld sein Glück.

JBL bei MediaMarkt im Preisrausch – aber richtig lohnenswert ist nur ein Angebot

Gleich mehrere JBL-Geräte aus dem unteren preislichen Mittelfeld sind an diesem Wochenende bei MediaMarkt im Sonderangebot. Vor allem zu nennen: Die Over-ears JBL Live 660NC und die kleine Bluetooth-Box JBL Flip 6 sowie die JBL Partybox Stage 320 mit eingebauter Lichtorgel.

Die Kopfhörer der Live-Reihe sind für 88 Euro im Angebot, was ganz gut aussieht – aber den Preis hatten die 660er mit Noise Cancelling schon öfter. Gerade sind sie zudem bei Amazon (78 Euro) sogar noch 10 Euro günstiger zu haben. Insgesamt sind die Over-Ears aber ein echter Tipp für ordentliche Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Unter-100-Euro-Bereich.

Besser wird’s beim Bluetooth-Speaker. Der JBL Flip 6 rutscht von zuletzt über 120 Euro auf jetzt nur noch 95 Euro bei MediaMarkt. Damit setzt sich der Elektronikhändler im Preisvergleich an die Spitze und bietet ein preislich attraktives Angebot für die kleine, tragbare Box, deren Akku 12 Stunden hält und dessen robuste Bauweise auch vor Wasser schützen soll.

Das MediaMarkt-Angebot gilt dabei nicht nur für die klassische schwarze Variante. Die Flip 6 macht aus, dass es sie in extrem vielen optischen Versionen gibt. Günstiger ist sie jetzt auch in Grün, Grau, Pink, Rot, Camouflage, Türkis und Weiß.

Bluetooth-Lautsprecher JBL Flip 6

→ JBL Flip 6 jetzt bei MediaMarkt sichern

Weitere JBL-Angebote gibt es zum Beispiel zur Partybox Stage 320 im Trolleyformat mit Ausziehgriff und Rollen. Wer noch schnell eine fette Box für den Karnevalszug sucht, bekommt mit dem Angebotspreis von 444 Euro ordentlich Wumms auf die Ohren und eine beeindruckende Lichtorgel in einem. Auch hier darf sich das MediaMarkt-Angebot Schnäppchen nennen. Es ist der aktuelle Bestpreis und die Stage 320 war auch nur wenige Male leicht günstiger (zum Preisvergleich). Wer in dieser Nische fischt, macht also einen brauchbaren Fang.

Weitere Wochenend-Angebote von MediaMarkt in der Übersicht

Im Rahmen der Aktion Wochenend-Knaller hat MediaMarkt auch noch diese Angebote auf Lager, wobei der Händler jeweils den Bestpreis anbietet:

Weitere gute Deals bekommst du auf dieser Seite oder wenn du dich für unseren neuen, kostenlosen Schnäppchen-Newsletter anmeldest!

