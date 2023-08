MediaMarkt schmeißt Sony raus: Eine der besten Kameras fällt deutlich im Preis

Zwar hat heute jeder ein Handy mit mindestens einer guten Kamera in der Tasche. Dennoch ist auf dem Kamera-Markt ganz schön viel Bewegung. Fuji und Sony etwa buhlen mit ihren DSLMs um Käufer – ebenso wie die zwei Kamera-Pioniere Canon und Nikon. Für denjenigen, der sich eine Kamera anschaffen will, bedeutet das: eine hohe Auswahl. Und: Aufgrund der hohen Konkurrenz sinken die Preise – selbst für Kameras der Spitzenklasse. Eine davon hat nun MediaMarkt im Angebot.

MediaMarkt: Sony-Kamera der Spitzenklasse reduziert

Als Sony die A7 II auf den Markt brachte, erregte die spiegellose Systemkamera sofort viel Aufmerksamkeit. Es war eine der ersten Vollformatkameras, die einen 5-Achsen-Bildstabilisator eingebaut hatte. Ob bei schwierigem Umgebungslicht oder wenn die Sonne untergeht: Der Stabilisator ermöglicht noch kürzere Verschlusszeiten aus der Hand, ohne dass die Bilder unscharf werden. Auch wenn das nun schon ein paar Jahre her ist, gehört die Sony A7 II bis heute zu den besten Vollformatkameras der Neuzeit. Das weiß man offensichtlich auch bei MediaMarkt, weshalb es die Kamera hier jetzt deutlich reduziert gibt.

Und so bietet MediaMarkt die Kamera für derzeit nur 899 Euro an. Doch damit nicht genug. Denn die Sony-Kamera kommt nicht komplett nackt zu dir. MediaMarkt packt in den Lieferumfang noch ein 28-70 Kit-Objektiv (f/3.5-5.6) dazu. Ob Porträts oder Landschaftsaufnahmen: Mit diesem Objektiv bist du fürs Erste ziemlich gut aufgehoben. Zudem legt MediaMarkt eine Kameratasche und eine Speicherkarte von Sony dazu. Letztere hat eine Größe von 32 GB. Klingt wenig, aber: Die Fotos im RAW-Format, die man mit der Sony A7 II schießt, haben eine Größe von rund 50 MB. Das bedeutet: Es passen mehr als 640 Bilder auf die Karte.

→ Fotografieren mit dem Handy: Diese 7 Regeln machen deine Bilder besser

So gut ist das Angebot wirklich

Übrigens: Bei Amazon kostet die Sony-Kamera derzeit 879 Euro – allerdings ohne Objektiv, Tasche und Speicherkarte. Mit Objektiv werden hier bereits über 1.000 Euro fällig. Das zeigt, wie gut das Angebot von MediaMarkt ist. Und die Lieferung ist auch noch kostenlos.

Jetzt weiterlesen Diese Vollformat-Kameras machen die besten Fotos: Enges Rennen in den Top 10