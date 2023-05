MediaMarkt schmeißt Lego-Technik raus: Rennwagen und BMW-Bike fast die Hälfte billiger

Lego-Fans aufgepasst: MediaMarkt haut in der Lego Woche aktuell coole Technic-Sets der Marke zu Top-Preisen raus! Mit einem satten Rabatt von 40 Prozent kommst du so etwa bereits für 149,99 Euro an das BMW M 1000 RR Motorrad. Du magst lieber vier Räder? Dann wirf doch einen Blick auf den McLaren Formel 1 Rennwagen für 119,99 Euro (40 Prozent Rabatt) oder diesen Ferrari Daytona SP3 Bausatz für 289,99 Euro. Alle Highlights der Aktion zeigen wir dir in diesem Artikel.

Ferrari Daytona & Formel 1 Rennwagen: Rasante Lego-Sets im Angebot

Mit dem McLaren Formel 1 Rennwagen für 119,99 Euro bekommst du ein hoch detailliertes Lego-Technic-Modell mit 1.432 Teilen. Dazu zählt unter anderem ein V6-Zylinder-Motor mit beweglichen Kolben, eine Lenkung sowie eine Aufhängung. Das Set ist dabei in Zusammenarbeit mit dem Team von McLaren konzipiert worden, was für einen äußerst authentischen Look sorgt. Die Liebe zum Detail erkennt man dabei an allen Ecken und Kanten. So kannst du etwa extra Sponsoren-Aufkleber an den Formel-1-Wagen anbringen – wie beim großen Original. Das Modellauto ist dabei 13 cm hoch, 65 cm lang und 27 cm breit. Bei MediaMarkt kommst du im Angebot aktuell mit einem Rabatt von 40 Prozent für lediglich 119,99 Euro an den Lego-Rennwagen. Dies ist der absolute Tiefstpreis, der von keinem anderen Anbieter geschlagen wird.

Für alle Fans von Lego Technic gibt es mit dem Ferrari Daytona SP3 Bausatz einen weiteren Rennwagen im Angebot. Das Set mit 3.778 Teilen kostet dank eines Rabatts von 35 Prozent aktuell 289,99 Euro. Das Modell lässt dich den Sportwagen im klassischen Rot und mit Chromfelgen im Maßstab 1:8 nachbilden. Von einem sequenziellen 8-Gang-Getriebe mit Schaltwippen, über den V12-Motor mit beweglichen Kolben bis hin zur Lenkung – hier wurde auf jedes Detail geachtet. Selbst die aufklappbaren Flügeltüren wurden wie bei dem Original Ferrari-Wagen verbaut und hinterlassen einen tollen Eindruck. Auch die Motorhaube lässt sich öffnen, um die einmalige Seriennummer dieses Sammlerstücks zu finden. Über diese kannst du zudem spezielle Online-Inhalte freischalten.

BMW Bike und viele weitere coole Modelle

Für alle Fans von Motorrädern gibt es mit dem Lego Technic BMW M 1000 RR Bausatz ebenso ein cooles Technic-Set im Angebot. Für 149,99 Euro bekommst du das BMW-Bike im Maßstab 1:5. Hier gibt es ebenfalls wieder zahlreiche, detailgetreue Features wie ein funktionale 3-Gang-Getriebe oder eine Vorder- und Hinterradaufhängung. Bastelfreunde werden mit den 1.920 Teilen also auf jeden Fall ihre Freude haben.

Die Lego Woche läuft noch bis zum 21. Mai und bietet dir viele weitere spannende Modelle. Da es sich hierbei jedoch um wirklich gut Angebot handelt, ist es durchaus möglich, dass die Sets bereits vorher vergriffen sind. Schnell sein lohnt sich also.

Schnäppchen-Insider oft ausverkauft

Top-Tipp der Aktion ist allerdings eigentlich das Technic-Set 42128, der Schwerlast-Abschleppwagen. Der ist gar um 44 Prozent reduziert und damit ein wirklicher Schnäppchen-Hammer. Statt 180 Euro, kostet er in der Aktion nur 99,99 Euro. Der Sprung auf unter 100 Euro ist bemerkenswert. Entsprechend war das Modell rasch ausverkauft. Immer wieder schiebt MediaMarkt aber kleine Kontingente nach, sodass die Liefer-Option von grau auf grün springt.