MediaMarkt schmeißt diesen Fitness-Tracker für 39 Euro raus

Im Zuge der Android Weeks bei MediaMarkt sind sämtliche Technik-Produkte deutlich reduziert. Hier gibt’s noch bis Sonntag, 7. Mai, Tablets, Smartphones, Kopfhörer und mehr im Angebot. Wir werfen heute einen genaueren Blick auf das Xiaomi Smart Band 7. Denn der sportlich aussehende Fitness-Tracker ist jetzt 34 Prozent günstiger und somit für nur noch 39 statt 59,99 Euro zu haben.

Xiaomi Smart Band 7: Fitness-Tracker mit 120 Trainingsmodi

Beim Xiaomi Smart Band 7 handelt es sich um einen schlichten Fitness-Tracker mit schwarzem Kunststoff-Armband, der zu so gut wie jedem Outfit passt. Je nach Geschmack kannst du auch das Zifferblatt frei wählen. Zur Auswahl stehen dir hier über 100 Designs – das Zifferblatt ist aber auch ganz individuell gestaltbar mit einem eigenen Foto. Das Gehäuse ist zudem 5 ATM wasserdicht. Bedeutet: Du kannst es problemlos beim Sport im Regen oder sogar beim Schwimmen tragen.

Insgesamt stehen dir beim Xiaomi Smart Band 7 120 Trainingsmodi zur Verfügung. So kannst du deine Herzfrequenz und deinen Kalorienverbrauch bei sämtlichen Sportarten messen und aufzeichnen. Außerdem verfügt der Fitness-Tracker über eine professionelle Trainingsanalyse, mit der du unter anderem Trainingsbelastung, Erholungsdauer und Trainingseffekt überprüfen kannst.

Überwache deinen SpO2-Wert und deinen Schlaf

Darüber hinaus misst du mit dem Xiaomi Fitness-Tracker den ganzen Tag über deinen SpO2-Wert, also die Sauerstoffsättigung im Blut. Ist sie zu niedrig, schlägt die Uhr Alarm und du kannst frühzeitig handeln. Auch deinen Schlaf kannst du mit dem Smart Band 7 beobachten und etwa deine Herzfrequenz und Atmung überwachen. Des Weiteren kannst du dein Stresslevel mit der Uhr messen und so frühzeitig eine Pause einlegen. Du merkst: Das Fitness-Armband bietet dir zum kleinen Preis eine ganze Menge Funktionen zur Überwachung deiner Vitalität. Bei normaler Nutzung hält die Batterie dabei rund 14 Tage am Stück durch – erst danach muss das Armband wieder an die Steckdose.

Das Xiaomi Smart Band 7 gibt es derzeit für nur 39 Euro im Rahmen der MediaMarkt Android Weeks. Das ist laut Preisvergleich der derzeit günstigste Preis auf dem Markt. Aber auch ein Blick auf viele andere Angebote der Aktion ist es durchaus wert. Bis zum 7. Mai kannst du hier noch das eine oder andere Schnäppchen finden.