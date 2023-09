MediaMarkt schenkt Mehrwertsteuer: 4K-TV mit Mega-Rabatt & weitere starke Deals

Die 4K-TVs von Philips sind aufgrund der coolen Ambilight-Technologie stets etwas ganz besonderes. Über rückseitig verbaute LEDs wird hierbei für ein wirklich einzigartiges Fernseh-Erlebnis gesorgt. Wer selbst in den Genuss der Philips Geräte kommen möchte, sollte sich die aktuelle Spar-Aktion bei MediaMarkt nicht entgehen lassen. Im Rahmen der Philips Brand Week kommst du hier nämlich ohne die Mehrwertsteuer an ausgewählte Fernseher der Marke! Das absolute Highlight ist ein 55 Zoll großer OLED 4K-TV, den du zum Tiefstpreis von 1.213,45 Euro (Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen) bekommst! Doch auch Haushaltsgeräte wie Akku-Sauger sind dank der Rabatt-Aktion deutlich günstiger.

Mehrwertsteuer geschenkt: So funktioniert der Rabatt-Hammer

Bevor wir uns dem 4K-TV zum Schnäppchen-Preis widmen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Rabatt-Aktion selbst. Bis zum 11. September gibt’s bei MediaMarkt im Rahmen der Philips Brand Week den beliebten Mehrwertsteuer-Rabatt in Höhe von effektiv 15,96 Prozent auf ausgewählte 4K-TVs und Audiogeräte. Haushaltsgeräte wie den Philips SpeedPro Max Akku-Sauger gibt’s immerhin 11 Prozent billiger, wodurch du zum Bestpreis von 248,31 Euro (nach Rabatt-Abzug im Bestellvorgang) an den Sauger kommst. Die Rabatte werden dabei stets erst im Warenkorb abgezogen und sind somit auf der Produktseite also zuerst nicht ersichtlich.

→ Alle Angebote der Philips Brand Week im Überblick

Tiefstpreis-Deal und Aktions-Highlight: 55 Zoll 4K-TV so günstig wie nie zuvor

Wenn du einen neuen 4K-TV in einer ordentlichen Größe suchst, ist der Philips 55OLED708/12 die richtige Wahl. Der kostet dank des Mehrwertsteuer-Rabatts nämlich nur noch 1.213,45 Euro (Rabatt-Abzug im Warenkorb), plus 29,90 Euro für den Versand. Günstiger gab’s das Gerät zuvor noch nie im Netz! Doch nicht nur der Preis, auch der OLED selbst kann sich sehen lassen. Von einer gestochen scharfen Auflösung, über eine tolle Farbwiedergabe bis hin zum dreiseitigen Ambilight – der Fernseher liefert dir ein tolles Bild und unterstützt dabei selbstverständlich auch die gängigen HDR-Formate.

Ein großer Pluspunkt ist zudem die starke Bildwiederholrate von 120 Hz. Dadurch sehen schnelle Bewegungen noch flüssiger aus, wodurch sich der 4K-TV etwa auch perfekt fürs Gaming eignet. Darüber hinaus setzt Philips bei dem Fernseher auf eine Vielzahl an Anschlüssen, inklusive gleich vier HDMI-Slots (zwei davon mit VRR & 120 Hz). Natürlich kannst du den Smart-TV wie gewohnt über LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und anschließend auf Streaming-Apps wie Netflix zugreifen.

→ Philips 55 Zoll OLED 4K-TV für 1.213,45 Euro

Du suchst einen etwas größeren OLED-Fernseher? Kein Problem! Alternativ gibt’s den 4K-TV auch mit einer Bildschirmdiagonalen von 65 Zoll zum Bestpreis von 1.595,80 Euro (nach Rabatt-Abzug im Warenkorb) im Angebot. Hinzu kommen hier ebenfalls Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro. Passend dazu kannst du dir übrigens ebenso eine günstige Soundbar für lediglich 209,24 Euro nach Rabatt-Abzug sichern und dein Heimkino-Setup vervollständigen.

4K-TV & Audio-Highlights im Überblick

Die Preise gelten jeweils nach Abzug des Rabatts im Warenkorb:

Ebenso einen Blick wert: Haushaltsgeräte wie Akku-Sauger im Angebot

Neben dem Mehrwertsteuer-Rabatt auf TV & Audio-Produkte bekommst du ebenfalls Haushaltsgeräte von Philips deutlich günstiger. Hier gibt’s zwar nur elf Prozent Rabatt – doch starke Angebote lassen sich trotzdem finden. Auch hier gelten die Preise jeweils erst nach Rabatt-Abzug im Warenkorb: