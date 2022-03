MediaMarkt & Saturn: Die Top-Schnäppchen am Wochenende – mit neuen 24h-Deals

Unter der Woche ist neue Technik am Markt gestartet, die es bei MediaMarkt direkt schon mit Gratis-Extra gibt. Zum Beispiel das Xiaomi 12X. Außerdem läuft noch ein Angebot zum Google Pixel 6 und Tarif-Deals mit dem Samsung Galaxy S20 FE oder zum extravaganten Z Flip3. Aber auch abseits von Smartphones gibt es einige interessante Angebote bei MediaMarkt und Saturn. Allen voran die täglich wechselnden Angebote, die stets von 9 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag gültig sind. Am Samstag starten hier diese beiden Angebote:

Hue-Set und Bauknecht: Die 24-Stunden-Deals am Samstag

Vor allem das Hue-Entertaintment-Set ist zu diesem Preis ein echter Kracher. Hiermit kannst du deinen Fernseher quasi mit Ambilight nachrüsten und ihn zum echten Hingucker machen. Der Preisrutsch von einst fast 500 Euro auf nun unter 300 Euro für das 55-Zoll-Set ist hierfür beachtlich. Die Tagesangebote gelten aber nur für 24 Stunden und werden am Sonntagmorgen schon wieder abgelöst. Preislich ist auch die Bauknecht-Waschmaschine mit großer 8-Kilogramm-Trommel ein richtig gutes Angebot mit rund 60 Prozent Rabatt gegenüber dem Herstellerpreis.

Hier kommen weitere gute Deals bei den beiden Händlern, die derzeit mal mehr und mal weniger versteckt im Online-Shop auf dich warten. Zum selbst stöbern empfehlen wir außerdem die neue Prospekt-Aktion bei Saturn und eine 10-Prozent-auf-Kühlschränke-Serie von MediaMarkt.

Pizzabäcker-Deal: KitchenAid und Pizzaofen im Kombi-Angebot viel günstiger

Nachdem die KitchenAid-Küchenmaschine in den vergangenen Tagen mehrfach Teil der Tagesangebote war, ist sie im Kombi-Deal auch jetzt noch zum attraktiven Preis verfügbar. Die ikonische und robuste Maschine aus Edelstahl wird zum Preis von 449 Euro verkauft. Gratis dazu gibt es einen Pizzaofen, der normalerweise 180 Euro (UVP) kostet. Insgesamt ist der Deal damit effektiv sogar besser als die Sonderangebote der vergangenen Wochen.

Inhaltlich bietet das Set die sinnvolle Kombination aus Teig-Kneter und Pizzaofen. Die KitchenAid hat sich auch bei schwerem Hefeteig bewährt und gilt als zeitloser Klassiker in vielen Küchen. Der Einsatz von robustem und schweren Stahl, der Direktantrieb ohne Riemen und die Multifunktionalität durch viel erhältliches Zubehör versprechen zudem langanhaltenden Spaß mit dem Küchenhelfer.

Noch ein Wort zum Pizzaofen: Der G3Ferrari Napoletana ist für Pizzen mit einem Durchmesser von 31,6 Zentimetern geeignet. Er wiegt knapp 6 Kilogramm und besitzt innen einen Naturstein, auf dem die Spezialität gebacken wird. Dazu eignet er sich bei Bedarf auch als schnell verfügbarer Grill und bietet hierfür eine eigene Funktion.

KitchenAid und Pizzaofen im Kombi-Angebot bei Saturn

Mehrwertsteuer-Rabatt auf Chromebooks

MediaMarkt streicht wieder die Mehrwertsteuer. Nicht wie bei den ein, zwei Jahresaktionen auf fast das gesamte Sortiment, aber immerhin auf einige Produkte. Die rechnerisch knapp 16 Prozent Zusatzrabatt gibt es auf die Laptops der Chromebook-Reihe. Insgesamt sind 65 Modelle von Asus, Acer, HP und Lenovo reduziert. Einsteiger-Modelle gibt es ab knapp unter 200 Euro. High-End-Alternativen kosten über 1.000 Euro. Der Extra-Rabatt wird im Warenkorb angerechnet, sodass du den Endpreis erst dort siehst.

Was ein Chromebook ausmacht, was die Modelle können und wofür sie bestens geeignet sind, erfährst du in unserem großen Chromebook-Ratgeber. Hier haben wir das Betriebssystem Chrome OS Flex ausprobiert.

→ Zur Chromebook-MwSt-Aktion bei MediaMarkt

Cashback: Riesige Samsung-Fernseher werden durch die Hintertür günstiger

Samsung hat derzeit seine „Superdeals“-Aktion auf der Seite. Hier erhältst du Cashback vom Hersteller als Belohnung für den Kauf von teilnehmenden neuen Produkten. Viele davon sind bei MediaMarkt jetzt bestellbar. Und so kannst du durch die Hintertür doppelt sparen. Im Fokus stehen insbesondere die neuen Neo-Qled-TVs von Samsung, die du jetzt vorbestellen kannst und bis zu 500 Euro Cashback sicherst. Die 500 Euro gibt es faktisch nur für sehr teure 8K-Fernseher. Steht ein solcher aber auf deiner Wunschliste, kann sich die Aktion jetzt schon lohnen. Neben vielen Fernsehern nehmen auch Soundbars an der Cashback-Aktion teil. Nach dem Kauf musst du dich für den Cashback dann auf dieser Seite registrieren. Bei Samsung selbst wird der Cashback-Vorteil direkt als Rabatt im Online-Shop (Abzug im Warenkorb) angewandt.

Ein interessantes Modell der neuen Samsung-Fernseher ist der neue „The Frame“. Dieser erzeugt alternativ zum scharfen Fernseher-Bild den Eindruck eines Gemäldes an der Wand. Um diesen Anspruch zu verstärken, setzt Samsung in der 2022er-Reihe auf neue Technologie, die den Matt-Effekt dieser Fernseher unterstreicht. Die neuen „Frames“ gibt es ab 1.299 Euro – vor dem Cashback-Rabatt.

Nur bis Montag: Philips Hue Starterset für 44 Euro

In der Saturn-Angebote-Serie „Meister der Nachhaltigkeit“ gibt es ein Philips Hue Starterset zum Sonderpreis von 44 Euro. Hierfür erhältst du ein Paket bestehend aus der Philips Hue Bridge und zwei E27-Leuchten in warmweiß, allerdings mit starken 1055 Lumen Leuchtkraft. Das Set beinhaltet also nicht die Hue-Lampen für buntes Licht. Allerdings ist das Set gut geeignet, um sich in das System einzuarbeiten, also wirklich ein Starter-Set. Dazu gibt es in jeder Wohnung Räume, für die eine bunte Beleuchtung nicht in Frage kommt.

Weitere aktuelle Deals: