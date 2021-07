MediaMarkt & Saturn: 5 Top-Schnäppchen am Wochenende

Bis Montagabend laufen die „Weekend-Deals XXL“ bei Saturn beziehungsweise die „Breaking Deals“ bei MediaMarkt. Die Wochenend-Aktionen bieten wie üblich einen bunten Mix aus Smart-Home-, Hi-Fi- und Haushalts-Produkten. Von der praktischen Smartwatch bis zum großen Fernseher ist alles mit dabei.

Philips Hue: Farbige Leuchte E14 günstiger

Für Einsteiger und Profis gleichermaßen geeignet: Die Philips Hue LED-Leuchte „White & Color Ambiance“ ist mit schmalem E14-Gewinde jetzt für 39,99 Euro zu haben. Das Angebot klingt teuer für eine schnöde Glühbirne, ist für Hue-Verhältnisse jedoch Bestpreis.

Die Lampe ist in ein bestehendes Hue-System integrierbar, kann aber auch solo per Bluetooth angesteuert werden, alternativ ist sie auch direkt mit einem Alexa-Lautsprecher verknüpfbar. Kommt eine dieser Steuerungen für dich in Frage, ist das Angebot auch für Einsteiger, die die farbigen Hue-Lampen erst einmal ausprobieren möchten, passend.

Samsung QLED: 65-Zoll-Fernseher rutscht unter 1.000 Euro

Zeit für einen neuen, großen Fernseher? Ein Modell aus Samsungs QLED-Serie, das ist eine feinere und optimierte LED-TV-Technik, durchbricht jetzt eine Preis-Schallmauer nach unten. Der Samsung GQ65Q77T kostet im Angebot bei Saturn 999 Euro und fällt somit unter die 1.000 Euro. Für die Lieferung musst du – bei solchen Großgeräten üblich – jedoch noch 30 Euro zuzüglich einplanen.

Über ebay – allerdings ebenfalls bei MediaMarkt/Saturn – ist der Fernseher zeitweise noch ein paar Euro günstiger. Generell läuft noch bis Ende Juli eine Aktion, bei der es bei entsprechender Registrierung des Samsung-Ferneher-Kaufs noch einen Gratis-Monat für Magenta TV Flex und Disney+ dazu gibt.

Smartwatch für 80 Euro bei MediaMarkt

Die Amazfit A2018 GTS 2 mini hat ihre Schwächen – etwa bei der Präzision der Puls-Messung. Zumindest, wenn man sie mit den mehrere hundert Euro teureren Modellen von Garmin, Apple und Co. vergleicht. Fakt ist jedoch, dass die vollwertige Uhr es einstigen Xiaomi-Ablegers Amazfit im Angebot bei Saturn lediglich 79 Euro kostet.

Die Smartwatch ist mit neuester Technik ausgerüstet – etwa via Bluetooth 5.0 mit dem Handy verknüpfbar – und bietet zahlreiche Funktionen, die Sportler, Fitness-Freaks oder einfache Tech-Enthusiasten zufriedenstellen. Getestet haben wir die größere Version, also die Amazfit GTS 2 ohne Mini-Zusatz. Hier kannst du den ausführlichen Testbericht lesen. Das hier angebotene Mini-Modell unterscheidet sich etwa durch den kleineren Bildschirm, der 1,55 Zoll misst – die große GTS 2 bietet hier 1,65 Zoll und einen größeren Akku (220 und 246 mAh).

Kann die Amazfit GTS 2 im Test überzeugen?

Profi-Kamera Sony Alpha 7 III im Angebot – 200 Euro Saturn Gutschein on top

Ein Angebot für Kenner, die eine gute Systemkamera auch im entsprechenden Preissegment zu schätzen wissen. Derzeit ist die Sony Alpa 7 M3 für 1.777 Euro im Angebot. Ein Schnäppchen, das sich für Foto-Enthusiasten auf der Suche nach einer Sony-Kamera lohnt. Die Systemkamera-Sparte Alpha ist das Top-Segment bei Sony – nachdem die klassische DSLR (Spiegelreflex) zur aussterbenden Gattung geworden ist.

Die hier angebotene Alpha 7 M3 wird ohne Objektiv verkauft. Die aufgerufenen 1.777 Euro sind der aktuelle Bestpreis in guter Gesellschaft. Vorteil bei Saturn: Zusätzlich gibt es einen 200-Euro-Coupon für weitere Einkäufe, zum Beispiel ein Einsteiger-Objektiv, dazu.

Smart-TV-Tipp von Nokia zum Top-Preis

Nokia steht mittlerweile nicht mehr nur für Smartphones und Netztechnik. Der Markenname wird in Partnerschaft mit dem Unternehmen StreamView auch für Smart TVs hergegeben. Eines dieser Modelle hatten wir im Frühjahr bereits im Test. Die Technik ist dabei gut, im Mittelpunkt steht aber auch die Software mit aktuellem Android TV.

Jetzt macht die von uns getestete Modell-Serie einen Preissprung nach unten: Der Nokia Smart TV 5500A mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale ist für 399 Euro im Angebot. Für 369 Euro gibt es die 50-Zoll-Variante. Bei Preisen von ursprünglich 700 beziehungsweise 600 Euro sind das ordentliche Rabatte um die 40 Prozent.

Klingt erst einmal gut? Beim Online-Händler Alternate gibt es sogar noch Restbestände des TV-Modells für 379 Euro – absoluter Bestpreis. Hier droht ein rascher Ausverkauf des größeren Modells.

Nichts dabei? Auf den Angebotsseiten von Saturn und MediaMarkt gibt es noch weitere Deals zu entdecken. Schnäppchen finden sich auch in unserem generellen Angebote-Check-Bereich. MediaMarkt und Saturn speziell haben außerdem noch gute Aktionen zum Thema Haushalt (Saturn) – mit viel Dyson im Angebot – oder Kombi-Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft auf Lager.