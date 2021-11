MediaMarkt & Saturn: 11 Prozent Rabatt auf tausende Produkte

Der Singles Day am 11.11. ist nach dem Konstrukt aus Black Friday und Cyber Monday das zweite große Schnäppchen-Event im November. Während an einem Ort der Karneval eröffnet wird, beginnt im Netz die große Rabattschlacht. Wie schon im Vorjahr feiert Saturn den Singles Day mit einem Pauschalrabatt von 11 Prozent auf alles. Und in diesem Jahr ist auch MediaMarkt mit dabei. Im Kleingedruckten werden zwar noch einige Produkte – etwa von Apple, AVM, Sonos – ausgeschlossen, aber das Gros des Sortiments wird den Informationen zufolge reduziert. Der Abzug erfolgt erst im Warenkorb, Preisvergleiche erkennen die finalen Preise daher nicht.

→ Direkt zu saturn.de wechseln

→ Direkt zu mediamarkt.de wechseln

Durch den Rabatt, der nicht nur auf den UVP, sondern auf die vorherigen Verkaufspreise gewährt wird, entstehen einige richtig gute Schnäppchen. Bei einigen dürfte der Vorrat aber knapp sein. Da die Aktion um 00:01 am Donnerstag beginnt, solltest du je nachdem auch schon in der Nacht auf Schnäppchenjagd gehen. Ende ist am Samstagabend um 23:59 Uhr, die Aktion gilt also 3 Tage, fast exakt 72 Stunden lang. Einige der Angebote dürften sogar besser sein, als jene, die am Black Friday in rund zwei Wochen noch folgen werden.

11 Prozent Rabatt auf alles: Bedingung fällt weg

Galt die Aktion im vergangenen Jahr zunächst nur für eingeloggte Card- beziehungsweise Club-Kunden, fällt diese Voraussetzung zur Schnäppchenjagd 2021 weg. Der Rabatt gilt also beim Betreten der Lädens und beim Besuch der Online-Shops bedingungslos. So wird auch die letzte – wenngleich kostenlose – Hürde abgeschafft.

Vorteile, die du durch ein Card- respektive Club-Konto bei MediaMarkt und Saturn hast, sind etwa im Kundenkonto gespeicherte Kassenzettel (egal ob online oder offline gekauft wird) sowie verlängerte Rückgabefristen und die Teilnahme an regelmäßigen Kundenaktionen wie Gewinnspielen oder Produkttests. Bedingung ist ein Club-Konto diesmal wie erwähnt nicht. Dennoch gibt es wichtige Informationen und Ausschlusskriterien. So gilt der Rabatt derzeit etwa nicht auf Grafikkarten – ohnehin äußerst rar dieser Tage. Die neuen Konsolen von Sony und Microsoft – PlayStation 5 und Xbox Series X – sind nicht ausdrücklich ausgenommen. Vermutlich werden sie im Aktionszeitraum jedoch ohnehin nicht in den Verkauf gehen (zu unserem PS5-Ticker).

Singles Day bei MediaMarkt & Saturn: Die Informationen kompakt

Die Saturn-Aktion zum Singles Day lässt sich also wie folgt zusammenfassen:

Was? 11 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte aller Kategorien.

Wann? Ab 11.11., 00:01 Uhr bis 13.11., 23:59 Uhr.

Wo? Im Online-Shop von Saturn und MediaMarkt sowie ab Ladenöffnung in den Filialen.

Ausgenommen sind insbesondere Marken-Verbrauchsartikel und spezielles Zubehör sowie Gutscheine und Drittanbieter-Angebote. Die Aktionsinformationen von Saturn im Wortlaut:

„Bei Kauf vorrätiger ausgewählter Aktionsprodukte im Saturn-Online Shop (nicht gültig für Angebote von Drittanbietern) zwischen 11.11., 00:01 Uhr und 13.11.2021, 23:59 Uhr oder in einem Saturn Markt […], vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten alle Kunden einen Rabatt von 11% auf den ausgewiesenen Verkaufspreis. Ausgenommen von der Aktion sind: Bücher, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards, digitale Guthabenkarten, Tchibo Cafissimo, Nespresso Kapseln und Grafikkarten. Der Rabatt wird jeweils an der Kasse oder bei Onlinekauf im Warenkorb abgezogen. Nur solange der Vorrat reicht. Aufgrund begrenzter Warenmengen können Aktionsgeräte bereits am ersten Aktionstag ausverkauft sein. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen (Rabatt)-Aktionen. Irrtümer vorbehalten..“

Die Aktion endet erst am Wochenende, genauer gesagt am Samstagabend (13. November). Dennoch: Gerade die Produkte mit deutlicherem Rabatt und gefragte Bestseller könnten schon in den ersten Stunden der Aktion ausverkauft sein. Ist ein Produkt online nicht lieferbar, kannst du über die Option „Marktabholung“ immer noch prüfen, ob der Artikel in einer Filiale in deiner Nähe auf Lager ist und ihn online dort zur Abholung reservieren. Dann sparst du obendrein die Lieferkosten, die gegebenenfalls online anfallen.

Die besten Deals zum Singles Day findest du außerdem in unserem Deal-Bereich und dem stetig aktualisierten Schnäppchen-Ticker mit dem Blick durchs Netz.