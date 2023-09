MediaMarkt reduziert Tefal OptiGrill drastisch: Beliebter Grill 60 Prozent günstiger

Sowohl für Küchenprofis als auch Kochanfänger lohnt sich ein OptiGrill. Mit der Vielzahl an Grillprogrammen, den smarten Funktionen sowie der einfachen Reinigung holst du dir mit dem Grill nämlich ein vielseitiges Küchengadget. Wenn du bisher noch keinen OptiGrill hast, solltest du dir das aktuelle Angebot bei MediaMarkt nicht entgehen lassen. Hier kommst du nämlich noch bis zum 25. September über 60 Prozent billiger und somit für nur noch 139 Euro an die XL-Variante.

9 Programme, 800 cm² Grillfläche & vieles mehr: Die Vorteile des OptiGrill+ XL im Überblick

Die Beliebtheit der Tefal OptiGrills kommt nicht von ungefähr, denn auch bei Regenwetter kannst du mit den Geräten im Handumdrehen knusprige Gerichte wie beim BBQ zaubern. Ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Kontaktgrills sind die verschiedenen Programme. Bei dieser XL-Variante stehen dir hiervon gleich neun zur Verfügung: Von Steaks und Bacon bis hin zu Sandwiches und Geflügel – die unterschiedlichen Programme garantieren optimale Ergebnisse. Über den Lichtindikator hast du zudem stets den aktuellen Garzustand im Blick, wodurch selbst Kochanfängern beispielsweise ein perfekt medium gebratenes Steak gelingt.

Doch natürlich kannst du auch andere Zutaten auf den Grill schmeißen. Über den manuellen Modus – welcher sich über vier Temperaturstufen regulieren lässt – bereitest du etwa auch problemlos leckeres Grillgemüse zu. In unserem Test probierten wir unter anderem gegrillte Aubergine aus – und waren vom Ergebnis samt Grillstreifen begeistert. Dank des mitgelieferten Rezeptbuchs sollten dir zudem die Kochideen vorerst nicht ausgehen.

Da es sich hierbei um das XL-Modell des OptiGrills handelt, bekommst du eine besonders große Grillfläche von 800 cm². Und die lohnt sich, denn immerhin kannst du dadurch selbst größere Mengen in einem Rutsch grillen. Außerdem bist du gleichzeitig ebenso ideal für entspannte Grillabende mit Familie und Freunden ausgestattet. Besonders cool: Die herausnehmbaren Grillplatten sind für Spülmaschinen geeignet – lästiges Spülen per Hand bleibt dir somit erspart.

Riesen-Rabatt: So schlägt sich der MediaMarkt-Deal im Preisvergleich

In der Praxis weiß der OptiGrill+ XL also vollends zu überzeugen. Doch lässt sich dasselbe auch über den aktuellen Preis sagen? MediaMarkt streicht im Vergleich zum einstigen UVP von 379,99 Euro satte 62 Prozent vom Kaufpreis, wodurch schlussendlich nur noch 139 Euro auf der Rechnung stehen. Viel wichtiger ist aber selbstverständlich der Blick auf den Preisvergleich. Laut idealo gibt’s den Tefal-Grill aktuell bei keinem anderen Anbieter im Netz günstiger. Der MediaMarkt-Deal lohnt sich also auf jeden Fall. Das Angebot läuft dabei noch bis zum 25. September.