Während die meisten Smartphones mittlerweile keine Möglichkeit zur Speichererweiterung mehr haben, braucht man für eine DSLR- oder Systemkamera meist eine Speicherkarte. Aber auch bei manchen Tablets und Smartphones kann man den Speicherplatz mit einer microSD-Karte erweitern. Drohnen benötigen oftmals ebenfalls eine solche Speicherkarte, um Fotos oder größere Videos abzuspeichern. Im MediaMarkt Wochendeal haben wir hierzu jetzt ein spannendes Angebot gefunden, das wir dir nicht vorenthalten möchten.

128 GB Speicherkarte für unter 10 Euro: Hier geht’s direkt zum Angebot!

Für wen welche microSD-Karte die richtige ist

Je nachdem, wofür du eine microSD-Karte benötigst, kommen verschiedene Varianten infrage. Möchtest du Fotos mit deiner Systemkamera abspeichern, reichen eventuell 128 oder 256 GB Speicherplatz bereits aus. Machst du hingegen (4K-)Videos mit deiner Kamera oder Drohne, solltest du etwas mehr Speicherplatz zur Verfügung haben. Auch wenn du zum Beispiel eine Speicherkarte in dein Tablet einsetzt, um etwa Apps und Spiele darauf zu speichern, solltest du auf mehr Speicherplatz setzen.

Die Speicherkapazität der microSD-Karte an sich ist aber nicht der einzige Faktor, der eine Rolle spielt. Denn auch die Geschwindigkeit, mit der Daten auf die Karte geschrieben werden können, ist ausschlaggebend. Das gilt vor allem für das Speichern von Videos in Full HD oder 4K beziehungsweise für manche Spiele. Die Speicherkarten mit einer Kapazität von 128 GB bis zu 1,5 TB haben alle die Geschwindigkeitsklasse UHS-I. Das bedeutet, dass sie mit mindestens 10 MB/s schreiben können. Und das ist für alle vorhin beschriebenen Anwendungsfälle ausreichend.

128 GB bis 1,5 TB: Diese Varianten lohnen sich am meisten

Zu einem richtig guten Preis kommst du nun unter anderem an die SanDisk Ultra Plus microSDXC-Karte mit 128 GB Speicherplatz. Statt knapp 30 Euro (UVP) zahlst du bei MediaMarkt dank 66 Prozent Rabatt jetzt nur noch 9,99 Euro. Der Versand ist kostenfrei. Und wie ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt, war die Speicherkarte zuvor noch nie so günstig wie jetzt. Alle anderen Anbieter verlangen gerade außerdem mehr für die microSD-Karte.

→ 128 GB microSD-Karte für 9,99 Euro

Aber auch die anderen Speichervarianten könnten sich für dich lohnen. So zahlst du für 256 GB gerade etwa nur 23,99 Euro, während du dir den höchsten Rabatt bei der 1-TB-Speicherkarte sicherst. Dank 73 Prozent Preisnachlass kostet sie dich jetzt nur noch 84,99 Euro statt 320 Euro (UVP). Aber auch kleinere und sogar noch größere Speicherkarten sind gerade stark reduziert. Die verschiedenen Varianten kannst du auf der Produktseite auswählen.