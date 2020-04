Die Top-Deals bei MediaMarkt hier in der Übersicht. Diese Angebote gelten zudem länger – bis zum 14. April:

Das Tagesangebot am 10. April: Solides HP-Notebook zu einem guten Preis

Am Karfreitag ist bei MediaMarkt ein neuer Tages-Deal am Start: Heute gibt es das Notebook HP 15s-eq0300ng zu einem Angebotspreis von 399 Euro.

Die Daten des Laptops in Kürze:

AMD Ryzen 5 Prozessor (Pendant zum Intel Core i5)

8 GB RAM Arbeitsspeicher

512 GB SSD-Festplatte

Radeon Vega 8 Grafikkarte

Full-HD-Display (15,6 Zoll)

Für 400 Euro bietet das Notebook also einiges mehr, als andere Kandidaten dieser Preisklasse. Nur am heutigen Tag erhältlich, ist der Laptop also ein echtes Schnäppchen.

Die Oster-Angebote im Detail

Die weitere Oster-Angebote im Kurz-Check:

Microsoft Surface Go + Tastatur-Dock

Das Surface Go von Microsoft ist ein kleines, mobiles und auf Produktivität ausgelegtes Tablet. Im Angebot für 539 Euro ist dabei die bessere Version mit 8 GB Arbeitsspeicher bei 128 GB SSD-Speicher. Insbesondere kommen Kunden auf ihre Kosten, die gerne mit Windows arbeiten und generell ab und an ein Tablet bevorzugen – ohne dafür gleich vierstellig ins Portemonnaie greifen zu müssen.

Gratis dazu gibt’s das passende Tastatur-Cover von Microsoft im Wert von rund 75 Euro. Außerdem ein Jahres-Abo für Microsoft Office 365 Home (bis zu 6 Nutzer) – bald übrigens „Microsoft 365“.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro + Xiaomi Mi Band 4

Das Xiaomi Redmi Note 8 Pro konnte in unserem Test im vergangenen Herbst als Preis-Leistungs-Tipp hervorgehen. Das ändert sich durch den sinkenden Preis – im Angebot jetzt 239 Euro samt Xiaomi Mi Band 4 – nicht. Das Handy kann im Alltag eigentlich alles. Insbesondere die 64-Megapixel-Kamera ist eine Empfehlung in dieser Preisklasse. Eventueller Nachteil: Das Smartphone ist recht groß.

Der Fitnesstracker Mi Band 4 liegt gratis bei. Hierbei handelt es sich um eines der beliebtesten Fitness-Armbänder überhaupt.

Tefal Optigrill Plus XL

Eines der beliebtesten Küchengeräte dieser Zeit: Der Tefal Optigrill Plus ist ein Kontaktgrill mit diversen Einstellungsmöglichkeiten – und spülmaschinenfesten Grillplatten. Die Grillfläche der XL-Variante (400 x 200 mm) ist um ein Drittel größer als die herkömmliche Version und so auch für Gruppen-Tischgrill-Events geeignet – natürlich nach der Corona-Krise erst wieder.

Im Angebot kostet der Optigrill Plus XL jetzt noch 144 Euro.

OLED-TVs im Angebot

Neben dem Tagesangebot von Sony sind auch noch Fernseher von LG und Samsung günstiger. Unter 1.000 Euro bekommst du zum Beispiel den Samsung GQ65Q60RGTXZG (65 Zoll, 4K), also einen Fernseher aus der hochwertigen QLED-Serie mit immerhin 65 Zoll.

→ Zu dem Samsung-Fernseher gibt’s einen 100-Euro-Gutschein für MediaMarkt gratis dazu.

Noch edler (und teurer) ist LGs OLED-Reihe. Hier ist ein 1.333 Euro teurer Fernseher das Top-Angebot.

→ Hier gibt’s außerdem hier eine Nintendo Switch Lite gratis dazu.

Devolo dLAN Starter-Set + Extra-Adapter

Das Devolo-Set kostet derzeit nur 89 Euro und beinhaltet normalerweise einen WLAN-Verstärker vom Typ dLAn 550 für die Steckdose. Im Angebot kommt jetzt ein weiterer gratis dazu. Mit dem Paket verbesserst du den WLAN-Empfang in deinem Haus oder der größeren Wohnung, wo der Router selbst es nicht in alle Ecken schafft. Außerdem kannst du damit andere Geräte – etwa Fernseher – via LAN-Kabel direkt mit dem Internet verbinden, wenn TV und Router nicht ohnehin nebeneinander stehen.

Weitere Top-Angebote

Außerdem bei Media Markt im Angebot:

Alles zur Oster-Aktion von Media Markt

Weitere Angebote findest du auf der Aktionsseite von Media Markt. Die Aktion endet am 14. April um 9:00 Uhr, also kurz nach Ostern. Bis dahin werden einige Aktionen womöglich auslaufen und andere hinzukommen. Ab 59 Euro Einkaufswert ist der Versand gratis.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt bot MediaMarkt bei allen Produkten den aktuellen Bestpreis. Das kann sich im Laufe der Zeit natürlich ändern. Wir versuchen, das nachzuhalten. Aktuelle Preisvergleiche findest du immer bei guenstiger.de.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.