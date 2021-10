Ab Sonntag: MediaMarkt kündigt Mehrwertsteuer-Rabatt an – diese Produkte sind dabei

Ab Sonntagmorgen, 8 Uhr, streicht MediaMarkt bei zahlreichen Produkten wieder die Mehrwertsteuer. Wie üblich verzichtet Vater Staat nicht auf seinen Anteil. Der Händler jedoch streicht bei den teilnehmenden Produkten den Teil, der beim ursprünglichen Preis als Mehrwertsteuer abgeführt würde. Insgesamt ist so ein Rabatt von exakt 15,966 Prozent auf tausende Produkte drin. Genug der Theorie – wichtig ist die Frage: Wo kannst du sparen?

Mehrwertsteuer-Rabatt bei MediaMarkt: Das ist günstiger

Der Pauschalrabatt gilt nicht für das gesamte Sortiment von MediaMarkt, wer also die Fühler nach einem iPhone-13-Schnäppchen ausgestreckt hat, wird enttäuscht. Dennoch ist eine nicht zu verachtende Anzahl des MediaMarkt-Angebots mit von der Partie.

Pauschal reduziert sind alle Produkte, die unter die Kategorie Haushaltsklein- und Großgeräte fallen. Das sind dem Vernehmen nach viele Küchengeräte, Staubsauger, Kühlschränke, Mikrowellen und Waschmaschinen. Allerdings: Einschränkend kündigt MediaMarkt dazu an, dass der Rabatt nicht auf Einbaugeräte gelte. Mit dabei sind viele Produkte von Siemens, Miele oder Liebherr. Aber auch die Küchenmaschine von KitchenAid oder deren Bosch-Konkurrent sind bei MediaMarkt reduziert. Auch elektrische Zahnbürste von Oral-B – etwa das Flaggschiff iO9 – sind günstiger. Kaffeefreunde finden eine große Auswahl an Vollautomaten, Siebträger- oder einfachen Filterkaffeemaschinen.

Sonst oft bei solchen Aktionen ausgenommen, gilt der Mehrwertsteuer-Rabatt diesmal auch auf viele Artikel der Marke Dyson. Hier sind Styling-Produkte und Staubsauger wie der V8 Absolute+ im Angebot. Mutmaßlich zu neuen oder zumindest aktuellen Bestpreisen.

Dazu sind ausgewählte Produkte aus den Kategorien Smartphones, Notebooks, Tablets, PC-Monitore und Drucker reduziert.

Rabatt auf alle Oppo-Smartphones

Bei den Handys gilt der Mehrwertsteuer-Rabatt auf alle Smartphones der Marke Oppo. Mit dabei sind insbesondere die Modelle der Serien A, Reno und Find X. Die Find-Serie ist die Flaggschiff-Reihe des chinesischen Herstellers, bei der A- und der Reno-Reihe steht das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund.

In der Vorankündigung spricht MediaMarkt bei den sonstigen technischen Geräten mit Rabatt ausweichend von „gekennzeichneten Produkten“. Bei den Notebooks tut sich hier insbesondere die Marke Asus hervor, die mit vielen Modellen rabattiert verfügbar sein wird.

Da sich die Rabattpreise in einigen Fällen anhand des Herstellerpreises, des UVP, orientieren und manchmal auf den Vor-Aktions-Preis angewandt werden, lässt sich noch nicht errechnen, wie hoch oder niedrig die endgültigen Preise sein werden. Daher können wir an dieser Stelle nur auf den Aktionsstart am Sonntagmorgen um 8 Uhr verweisen, wenn die Preise sichtbar werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch noch Fernseher mit in die Aktion aufgenommen werden. Insgesamt nehmen dann fast 12.000 Produkte an der Aktion teil. Zunächst gilt der Mehrwertsteuer-Rabatt bis zum 24. Oktober.