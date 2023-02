MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion 2023: Das sind die Top-Angebote

Es ist wieder soweit: MediaMarkt hat am Wochenende die Spendierhosen angezogen und ruft seine altbekannte Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion ins Leben. Anlässlich des Super Bowl gibt es satte Rabatte auf alles.

MediaMarkt Super Bowl Aktion 2023 gestartet

Seit 20:00 Uhr am Freitagabend läuft die Aktion nun. Ende ist laut Angaben von MediaMarkt im Online-Shop erst am Montagmorgen. Am Samstag und – wenn verkaufsoffen ist – Sonntag läuft die Aktion zudem auch in den Filialen vor Ort. Die Aktionsinfos in Kürze:

Was? 15,966 Prozent Rabatt auf fast alles (Ausschlussartikel: u.a. Apple, Sonos, Miele, Liebherr, Koenic, AVM, Blink, Amazon, ok., Tchibo)

15,966 Prozent Rabatt auf fast alles (Ausschlussartikel: u.a. Apple, Sonos, Miele, Liebherr, Koenic, AVM, Blink, Amazon, ok., Tchibo) Wann? Von Freitag, 10.2.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 13.2.2023, 8:59 Uhr

Von Freitag, 10.2.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 13.2.2023, 8:59 Uhr Wo? Die ganze Zeit im MediaMarkt Online-Shop

Die ganze Zeit im MediaMarkt Online-Shop Warum? Anlass ist das Super Bowl Wochenende, teilnehmen dürfen aber auch Nicht-Football-Fans

Anlass ist das Super Bowl Wochenende, teilnehmen dürfen aber auch Nicht-Football-Fans Wichtig: Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Auf den ersten Blick sind die Schnäppchen also nicht ersichtlich und auch Preisvergleiche erkennen sie unter Umständen nicht.

Bei den Ausschluss-Artikeln sind die üblichen Marken – vor allem Sonos, Miele, AVM (FritzBox) sowie Sonos – leidig dabei. Immerhin: Oft ebenfalls ausgeschlossen, diesmal aber nicht explizit geführt: Dyson. Die Staubsauger- und Beauty/Styling-Produkte der Marke sind also auch mit Rabatt zu haben.

Die 15,966 Prozent Rabatt errechnen sich aus dem Anteil der anfallenden Mehrwertsteuer auf die einzelnen Produkte, der von MediaMarkt dann abgezogen wird. Im Prinzip entsprechen diese knapp 16 Prozent Rabatt den 19 Prozent Mehrwertsteuer minus nochmal 19 Prozent (Mehrwertsteuer des Rabatt-Wertes). Genug der Theorie. Die Quintessenz ist: Der Rabatt ist also nicht so hoch, wie propagiert, aber die 16 Prozent sind erst einmal Fakt und besser als nichts.

Mehrwertsteuer-Rabatt: Hier lohnt sich ein Blick auf die Angebote

Die Verlängerung auf mehr als zwei volle Tage (in den Vorjahren galt der MwSt-Rabatt jeweils nur einzelne Tage oder nur wenige Stunden) kann bewirken, dass die Top-Angebote schnell ausverkauft sind. Das führt in der Tat dann den Anlass ad absurdum, wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag – während des Super Bowl selbst – einige Schnäppchen schon nicht mehr lieferbar sind. Denn die Angebote gelten nur auf vorrätige Ware.

Wir werfen einen Blick auf die Top-Angebote der Aktion (schon mit endgültigen Preisen):

Bei einfach lieferbaren Geräten ist der Versand ab 59 Euro Einkaufswert kostenfrei. Bei sperrigen Produkten ist der Versand in Einzelfällen gratis, sonst musst du für Fernseher nochmal 30 Euro für die Lieferung einberechnen. Bei allen genannten Artikeln bietet MediaMarkt zum Start der Super Bowl Aktion am Freitag den aktuellen und nicht selten auch den bisherigen Bestpreis. Leider nicht mit von der Partie sind auch einige Samsung-Handys – etwa das beliebte A53 – obwohl es nicht explizit ausgeschlossen wurde.

Mit Cashback doppelt profitieren

Cool: Die gleichzeitig laufenden Cashback-Aktionen bleiben von der Aktion unberührt. Derzeit bekommst du etwa Hersteller-Rückerstattungen beim Fernseher-Kauf von Samsung Smart TVs. Dabei wird dann einerseits der Rabatt abgezogen und andererseits kannst du dir bei Samsung selbst noch Cashback sichern. Hier findest du alle teilnehmenden Modelle bei MediaMarkt. Die Cashback-Aktion gilt sogar noch bis in den März hinein. Die MediaMarkt Super Bowl Aktion endet am Montagmorgen (13.2.2023), um circa 9 Uhr.