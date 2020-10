Mehrwertsteuer geschenkt: Wachbleiben für diese MediaMarkt-Aktion

MediaMarkt startet ab Freitag offenbar eine Aktion, bei der es wieder einmal den berühmt-berüchtigten Mehrwertsteuer-Rabatt auf das gesamte vorrätige Sortiment gibt. „Ab Freitag“ ist hier genau zu nehmen, die Aktion startet den Informationen zufolge schon um 00:01 an jenem 23. Oktober. Wer sich sein gezieltes Schnäppchen sichern will, sollte am Donnerstag länger wach bleiben.

Der Rabatt gilt vermutlich auf das gesamte Technik-Sortiment bei MediaMarkt. Ausgenommen sind Vorbesteller-Artikel (also auch neue iPhone-Modelle), Download- und Gutschein-Inhalte, Reparaturen, Dienstleistungen, Lebensmittel und E-Zigaretten. Wer auf der Suche nach Technik-Schnäppchen ist, kann sich die Aktion also schonmal vormerken.

Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt – das ist bekannt

Auf dem Schnäppchen-Portal MyDealz wird die Aktion angekündigt und wurde laut den dargelegten Informationen auch schon bestätigt. Auch wenn die Werbebanner mit „16 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt“ werben, so entspricht der Rabatt letzten Endes „nur“ rund 13,8 Prozent. Der Staat verzichtet nämlich keineswegs auf seinen Anteil, es handelt sich einfach um eine pauschale Rabattaktion des Händlers. Im Kleingedruckten hieß es dazu schon bei vergangenen Aktionen: „Käufer erhalten einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 13,793% des jeweiligen Kaufpreises […]. Der Nachlass ist im ausgezeichneten Preis nicht enthalten und wird im Warenkorb oder bei Marktkäufen an der Kasse abgezogen.“

Kritik an MediaMarkt, Tipps für die Schnäppchenjagd

Schon in der vergangenen Zeit hatte MediaMarkt in unregelmäßigen Abständen solche oder ähnliche Aktionen im Programm. Gerne auch – wie hier – mit Start zu nachtschlafender Zeit. Im Februar fand eine solche Aktion etwa in der Super-Bowl-Nacht statt. Die Kritik folgte auf dem Fuße: Es gab Vorwürfe, dass MediaMarkt beliebte Artikel nur in sehr begrenzter Menge anbot oder sogar im Voraus auf „nicht vorrätig“ umstellte (siehe Leser-Kommentare). Dies betraf auch und insbesondere iPhones von Apple, die entsprechend schnell ausverkauft waren.

Je nach Angebots-Ziel sind also mehrere Dinge für die Schnäppchenjagd entscheidend:

Notiere dir bereits jetzt die Preise um sicherzugehen, dass der Rabatt bei Beginn der Aktion auch echt ist. Dabei helfen dir Preisvergleichsportale wie guenstiger.de.

Generell solltest du auch zum Kaufzeitpunkt nochmal die Preise vergleichen. Nur weil die Aktion werbewirksam ist, ist das noch keine Garantie für Bestpreise.

Schnell sein, wenn der Preis gut ist und das Produkt Gefahr läuft, schnell ausverkauft zu sein.

Bei vergangenen Aktionen funktionierte der Warenkorb-Rabatt bereits wenige Minuten vor offiziellem Start der Aktion. Dieser inoffizielle Zeitvorsprung ist einen Versuch wert.

Wir halten weiter die Augen offen und aktualisieren den Artikel, sobald wir weitere und nähere Informationen zur MediaMarkt-Aktion haben.

Auch „offline“, also direkt im Markt, soll die Aktion zu den gegebenen Öffnungszeiten gültig sein. Hier wird der Rabatt an der Kasse abgezogen. Bequem ist die Zwischenlösung: Online kaufen und im Markt abholen sichert dir nämlich das erworbene Produkt zum gewünschten Preis zu und spart obendrein die Versandkosten.

