MediaMarkt lockt Samsung-Vorbesteller mit Mega-Gutschein für 10.000-Euro-Kaufrausch

Für den 10. August hat Samsung zum großen Unpacked-Event geladen. Immer, wenn es so weit ist, weiß der gewiefte Samsung-Fan: Dann gibt es keine Fernseher oder Waschmaschinen, sondern Produkte der Galaxy-Serie zu sehen, die kurz danach auch auf den Markt kommen. Es gibt keine lange Schonfrist.

10.000-€-Kaufrausch gewinnen: Großes Gewinnspiel zum Galaxy-Start

Wer sich bei MediaMarkt jetzt schon für eines oder gleich mehrere der neuen Samsung-Produkte als Vorbesteller vormerken lässt (unverbindlich), hat die Chance auf viele Gewinne aus Samsungs Potpourri. Der Hauptgewinn besteht aus einem 10.000-Euro-Kaufrausch im Samsung-Sortiment von MediaMarkt.

Unter den Gewinnen befinden sich diverse Produkte von Samsung. Fixe Gewinne sind etwa Tablets, SSD-Festplatten oder Heimkino-Equipment mit Soundbars oder Beamern. Die ersten drei Gewinner erhalten aber noch etwas mehr: Sie können sich Samsung-Produkte im Wert von 10.000, 7.500 oder 5.000 Euro ihrer Wahl bei MediaMarkt aussuchen und bekommen sie dann geschenkt. Ein bisschen so, wie damals in der Fernsehserie „Super Toy Club“, bei der Kinder mit einem Einkaufswagen durch den Spielzeugladen rennen und alles mitnehmen durften – nur jetzt eben für Erwachsene. Ein echter Kaufrausch wartet also für einige der glücklichen Gewinner, die ab dem 11. August gezogen werden.

→ Hier geht’s direkt zur Aktion bei MediaMarkt

Wichtig: Du nimmst am Gewinnspiel teil, indem du dich vorregistrierst und dann bei Vorbestell-Start auch zuschlägst. Umgekehrt: Durch eine Vormerkung wirst du nicht verbindlich zum Vorbesteller, du kaufst also keinesfalls die Katze im Sack und musst nachher für etwas bezahlen, was du gar nicht willst. Aber wenn du dich ohnehin für die Galaxy-Produkte interessierst, vergibst du dir nichts, wenn du dich vormerken lässt und dir die Gewinn-Chance sicherst.

MediaMarkt-Coupon für Vorbesteller garantiert

Einen garantierten Gewinn bekommst du ebenfalls und der macht die Aktion für alle, die in Betracht ziehen, zum Samsung-Vorbesteller zu werden, so richtig interessant. In jedem Fall gibt es für alle Vormerker, die dann auch zuschlagen, nämlich einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 50 oder 100 Euro – je nachdem, was sie bestellen. Wer mehr als eines der neuen Geräte kombiniert bestellt, erhält sogar 150 Euro Coupon-Wert.

Am 10. August wird Samsung neue Galaxy-Produkte vorstellen.

Das Unpacked-Event von Samsung findet am 10. August statt. Die Vorbesteller-Aktion, die bei neuen Samsung-Galaxy-Produkten meist noch hinzukommt, dürfte dann ebenfalls enthüllt werden. Die hier im Artikel genannten Angebote beziehen sich nur auf die Exklusiv-Angebote für die frühesten der frühen und gelten nur exklusiv in Verbindung mit MediaMarkt. Sie enden pünktlich am 10. August um 16:59 Uhr – also dann, wenn Samsung mutmaßlich die Katze aus dem Sack lässt.