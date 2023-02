Schnäppchen-Marathon am Wochenende: MediaMarkt kündigt heftige Rabattaktion an

Am Freitagabend startet bei MediaMarkt – und natürlich auch bei Saturn – eine starke Angebots-Aktion. Die ist nicht gänzlich neu und kommt auch nicht unerwartet. Aber ein paar Details der Super Bowl Aktion 2023 sind anders als in den Vorjahren. Was bleibt ist die Art der Angebote: Unter dem (nicht mehr offensiv vorgetragenen) Motto „Mehrwertsteuer geschenkt“ gibt es rechnerisch knapp 16 Prozent Nachlass auf das gesamte Sortiment. Die üblichen Ausschlüsse (Apple, Sonos, Miele und weitere) greifen aber auch diesmal.

Super Bowl Aktion 2023: Mehrwertsteuer-Rabatt auf fast alles

Zum einen läuft die Aktion in diesem Jahr wieder bei MediaMarkt und Saturn, während sie zuletzt auch mal nur bei einem der beiden Händler galt. Was neu ist: Diesmal starten die Mehrwertsteuer-Rabatt-Angebote bei MediaMarkt schon am Freitagabend (20 Uhr). Ende ist erst am Montagmorgen (8:59 Uhr) – also nach dem namensgebenden Super Bowl.

Der Rabatt von exakt 15,966 Prozent entspricht dem jeweiligen Anteil der Mehrwertsteuer auf den ursprünglichen Preis des Produkts. Während der Aktion wird dieser Anteil vom Preis aller teilnehmenden Produkte im Warenkorb abgezogen, wodurch sich einige gute Schnäppchen machen lassen.

Wie üblich ausgeschlossen sind Produkte von Marken wie Apple, Sonos, Miele, Liebherr, Amazon, Blink, Tchibo sowie Guthabenkarten oder Service-Produkte. Wer am Treueprogramm „myMediaMarkt“ teilnimmt, erhält zudem zusätzliche Punkte pro Kauf.

Die Aktionsdetails in Kürze

Auf einen Blick. Das sind die Eckdaten der Super Bowl Aktion von MediaMarkt:

Was? 15,966 Prozent Rabatt auf fast alles

Wann? Von Freitag, 10.2.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 13.2.2023, 8:59 Uhr

Wo? Die ganze Zeit im MediaMarkt Online-Shop (samstags auch im Markt)

Warum? Anlass ist das Super Bowl Wochenende, teilnehmen dürfen aber auch Nicht-Football-Fans

Da die Aktion länger dauert als sonst, kann es sein, dass viele der Top-Deals schon vorher ausverkauft sein werden. Prinzipiell lohnt es sich, die Produkte der Begierde jetzt schon in den Warenkorb zu legen, um bei Start des Rabatts einmal zu aktualisieren und schnell zuschlagen zu können. Wir zeigen, wo sich ein näherer Blick lohnt.

Die Werbung von 2020: Unter dem Motto „Preis Down“ reduzierte Media Markt fast sein gesamtes Sortiment. Damals nur eine Stunde lang.

Übrigens: Die Erfahrung zeigt, dass die Automatik, die den Rabatt im Warenkorb auslöst, von MediaMarkt schon einige Minuten früher aktiviert wird. Willst du ganz sichergehen, kann es sich lohnen, dein Wunschprodukt schon ab etwa 19:50 Uhr probeweise in den Warenkorb zu legen, um zu schauen, ob der Rabatt schon abgezogen wird.

Ist das der Mega-Schnäppchen-Tipp?

Wer ein Konsolen-Schnäppchen machen will, der könnte sich dieses Xbox-Series-X-Bundle auf die Wunschliste schreiben. Das ist erst vor wenigen Tagen aufgeschlagen, Xbox-Produkte sind nicht explizit ausgeschlossen und mit dem rechnerischen Rabatt würde es auf deutlich unter 500 Euro landen. Ein nie dagewesenes Xbox-Schnäppchen für die NextGen-Konsole.

Das neue Samsung Galaxy S23 ist indes nicht als Schnäppchen zu ergattern, da es sich noch in der Vorbesteller-Phase befindet. Die PS5 dürfte während des Aktionszeitraums einfach nicht zu bekommen sein, sodass sie auch rausfällt.

Die Top-Angebote gibt es der Erfahrung zufolge zu Mittelklasse-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A53 (aktuell 354 Euro, mit Rabatt dann 297,48 Euro) oder dem Google Pixel 6a (346 Euro / 290,76 Euro). Auch OLED-Fernseher von LG oder diverse TV-Konkurrenten von Samsung, Philips und Co. sind in der Super Bowl Aktion häufig zu Bestpreisen verfügbar. Durch den Zeitvorsprung, den du durch die Vorankündigung jetzt hast, kannst du ganz einfach jetzt schon die Preise checken und dann direkt sehen, ob das Schnäppchen wirklich so gut ist, wie es scheint.

MediaMarkt Super Bowl Aktion dauert immer länger

Insgesamt ist die Aktion in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet worden. Einst startete sie als Geheim-Angebot in der betreffenden Nacht von Sonntag auf Montag und galt ursprünglich nur eine Stunde lang, was dann gerne auf vier, fünf Stunden Laufzeit verlängert wurde.

Dann wurde mal der Sonntag hinzugenommen und im vergangenen Jahr startete die Aktion schon am Samstagabend. Nun der Vorzug auf den Freitag und der Angebotszeitraum rund um das komplette Wochenende. Das ist neu, birgt aber auch die Gefahr, dass die Top-Artikel zum Super Bowl selbst – der findet zu deutscher Zeit nachts von Sonntag auf Montag statt (hier im Livestream) – schon ausverkauft sind.