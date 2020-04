Aktion bis 19. April verlängert

Neue Angebote (Samsung–Tablet, FritzBox-Zubehör, weitere Angebote)

Alte Angebote ausgelaufen (u. a. Filme, Games, Fritzbox-Bundle)

Neue Angebote sind da – und die Aktion rund ums Home-Office und das gemeinsame Leben in #stayhome-Zeiten wurde bis zum 19. April verlängert. In der Not der Coronavirus-Lage wird die Aktion mit praktischen Home-Office-Artikeln, aber auch Entertainment-Produkten außerdem immer wieder aktualisiert. Versandkosten sind ab 59 Euro Einkaufswert gestrichen.

Die Top-Angebote in Kürze:

Home-Office-Aktion mit diesen 4 Highlights

Media Markt reagiert auf die Lage, in der zahlreiche Privatpersonen und Familien an Haus und Wohnung gefesselt sind – privat, wie beruflich, Stichwort: Home-Office. Die gleichnamige Aktion bringt zahlreiche Schnäppchen mit sich, nicht nur aus dem Home-IT-Bereich, sondern zum Beispiel auch aus der Unterhaltungselektronik.

Unsere Highlights der Home-Office-Aktion:

#1 Samsung-Tablet zum Tiefpreis

Das Samsung Galaxy Tab S5e ist in die Deals gerutscht: Das beliebte Samsung-Tablet kostet in der WiFi-Version mit 64 GB jetzt noch 379,99 Euro – so günstig wie sonst nirgends.

Das Tablet eignet sich zum Arbeiten, wie zur digitalen Freizeitbeschäftigung. In unserem Test des Tab S5e sind insbesondere Display, Akku und Soundausstattung positiv in Erinnerung geblieben.

Die LTE-Version des Tablets gibt es unterdessen für den Angebotspreis von 445,99 Euro.

#2 Fritz WLAN-Repeater 310

Das Netzwerk-Equipment des Berliner Herstellers AVM ist beliebt wie leistungsstark. Der Steckdosen-Adapter Fritz!WLAN Repeater 310 sorgt für mehr WLAN-Reichweite in Wohnungen und Häusern, indem er das Router-Signal verlängert. Dabei sind stets 300 MBit/s in der Drahtlos-Leitung. Alle Software-Gimmicks der gängigen Fritzboxen – etwa der Gastzugang – werden auch vom Repeater unterstützt.

Jetzt ist das Gerät im Angebot für 29,99 Euro. Außerdem noch weitere Fritz-Hardware:

Jetzt weiterlesen Smart Home mit der FritzBox: So gelingt der Start ins vernetzte Zuhause

#3 Samsung-Uhren

Ein bisschen was fürs Handgelenk ist im Angebot. Die Samsung-Uhren und Fitnesstracker Galaxy Watch Active2 (249 Euro), Galaxy Watch (215 Euro) und Galaxy Fit E (29,99 Euro), sind günstiger zu haben.

Insbesondere der Galaxy Fit E ist ein klassischer Mitnahmeartikel und als preiswerter Fitnesstracker vor allem für Sportler interessant. Die Uhrzeit zeigt er natürlich auch an. Bei den Galaxy Watches handelt es sich schon um richtige Smartwatches.

#4 ANC-Kopfhörer von JBL unter 100 Euro

Die Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer JBL E65BTNC kosteten ursprünglich einmal 199 Euro. Jetzt werden sie in der Aktion von Media Markt für 89 Euro verkauft. Ideal für unterwegs, aber auch im Home-Office, wenn du für ein paar Stunden deine Ruhe brauchst, um konzentriert zu arbeiten. Denn: Die Over-Ears sind mit aktivem Noise-Cancelling (ANC) ausgestattet, das heißt, Geräusche von außerhalb werden für dich automatisch unterdrückt.

Weitere Angebote

Das Mario-Kart-Bundle mit der Nintendo Switch ist an sich nicht extrem günstig, lohnt sich aber in der Kombi. Die Switch selbst kostet sonst rund 330 Euro, das Spiel hat einen einzelnen Neuwert von 55 Euro.

Keine Versandkosten ab 59 Euro

Wurden sonst standardmäßig noch 1,99 bis 39,99 Euro Versandkosten – je nach Produkt – berechnet, fällt diese Pauschale von nun an weg, wenn du für mindestens 59 Euro einkaufst. Lediglich auf Montage und Altgeräte-Abholung müssen Kunden in diesen Zeiten komplett verzichten.

Die Angebote wechseln alle paar Tage, einige sind aber auch auf Dauer angelegt. Die Aktion an sich läuft vorerst noch bis nach Ostern und endet am 19. April.

