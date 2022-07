MediaMarkt haut elektrische Zahnbürste raus: Top-Modell zum Top-Preis

Immer mehr Menschen nutzen eine elektrische Zahnbürste, um die eigenen Zähne und das Zahnfleisch möglichst optimal zu pflegen. Jetzt kannst du dir eines der besten Modelle am Markt zum Sonderpreis sichern: die Oral-B iO9N. Von der Stiftung Warentest als „gut“ bewertet, kannst du dir das aktuelle Top-Modell aus dem Hause Braun bei MediaMarkt derzeit für deutlich unter 200 Euro sichern. Und nicht einmal hohe Versandkosten musst du befürchten.

Oral-B iO9: Aktuelles Top-Modell mit vielen Extras

Ausgestattet ist die Oral-B iO9N nicht nur mit sieben smarten Putzprogrammen, sondern auch mit einer Andruckkontrolle. Sie signalisiert dir, wenn du zu viel Druck auf das Zahnfleisch ausübst. Wichtig ist das, um Zahnfleischbluten zu verhindern. Zudem ist die Oral-B iO9N mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Mithilfe der zugehörigen Oral-B App kannst du auf deinem Smartphone sehen, welche Bereiche deines Gebisses noch gründlicher gereinigt werden sollten, um ein perfektes Putzergebnis zu erlangen.

Eine LED-Display am Handstück der Zahnbürste informiert nicht nur über den Akkuladestand, sondern zusätzlich über das Ergebnis des Zahnputzvorgangs. Außerdem läuft im Standard-Putzprogramm auf dem Bildschirm ein Timer über 4 x 30 Sekunden mit. Außerdem ist die Oral-B iO9 in der Lage, dich darauf hinzuweisen, wenn es an der Zeit ist, den Bürstenkopf zu wechseln.

Was kostet die Oral-B iO9?

Der unverbindliche Verkaufspreis für die Oral-B iO9 liegt aktuell nach Angaben von MediaMarkt bei knapp 400 Euro. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn im Webshop von Oral-B ist die aktuelle iO9-Serie aktuell auch schon stark reduziert zu haben. Dort werden zur Stunde rund 200 Euro berechnet.

Doch zurück zum MediaMarkt-Deal: Sowohl die schwarze, als auch die roséfarbene Variante kannst du dir dort aktuell aber für 189 Euro bestellen. Die weiße Variante ist für 201 Euro zu haben. Beides gute Preise, die so oder in ähnlicher Form auch in anderen Onlineshops gelten.

Wenn du aber noch etwas mehr sparen willst, gibst du im Rahmen deiner Online-Bestellung bei MediaMarkt kurz vor der Bezahlung einfach den Online-Code 91X8JXUH9I ein. Dann werden noch einmal 25 Euro vom Verkaufspreis abgezogen, wodurch du dir die Oral-B iO9N für nur 164 Euro sichern kannst – ohne zusätzliche Versandkosten. Der Online-Code ist noch bis Ende Juli gültig und macht aus dem Angebot ein Schnäppchen, das auch den 177-Euro-Deal bei eBay unterbietet.

Mit einem Preis von 164 Euro kannst du dir die Oral-B iO9N bei MediaMarkt zum aktuellen Top-Preis sichern. Der nachfolgende Preisvergleich gibt dir einen Überblick, mit welchen Konditionen du derzeit in anderen Webshops rechnen musst.

Nachfolge-Modell ist schon in Planung

Was die Oral-B iO9 alles kann, haben wir dir bereits in einem umfangreichen Test verraten. Wissen solltest du zudem, dass nach der iO9 die Oral-B iO10 folgen wird. Und der Nachfolger steht auch bereits in den Startlöchern. Voraussichtlich im Herbst soll die offizielle Vorstellung erfolgen. Der Preis für das neue Modell dürfte dann aber ungleich höher zum jetzigen iO9-Angebot bei MediaMarkt ausfallen.

Jetzt weiterlesen Oral-B iO 9N im Test: Zähneputzen neu gelernt

Die Oral-B für unter 170 Euro kaufen zu können, ist ein echter Geheimtipp. Ich selbst nutze diese elektrische Zahnbürste bereits seit einigen Monaten und bin insbesondere angetan, wie gut sie mit ihrem runden Bürstenkopf auch schwierig zu erreichende Stellen erreichen und reinigen kann. Auch auf das 3D-Zahnflächen-Tracking möchte ich im Zusammenspiel mit der App auf dem Smartphone nicht mehr verzichten.