MediaMarkt: Gutscheinheft startet mit diesen Top-Schnäppchen

Die Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt basiert eigentlich auf tatsächlichen Coupon-Heftchen, die via Werbung in die Briefkästen flattern. Beim Shoppen vorgezeigt, gibt es einen Rabatt an der Kasse oder sonstige Vorteile rund um das Objekt der Begierde. Online heißt die Aktion gleich, hier musst du allerdings keinen Gutschein aktivieren oder gar einscannen und digital vorzeigen – der Rabatt wird automatisch abgezogen. Teilweise erst im Warenkorb wodurch einige der MediaMarkt-Schnäppchen von Preisvergleichen nicht gefunden werden.

MediaMarkt Gutscheinheft: Die besten Deals der Aktion

Die neue Gutscheinaktion startet am Sonntagabend und gilt zweieinhalb Wochen lang – Ende ist am 3. August. Allerdings besteht bei einigen Produkten die Gefahr, dass sie bereits vorher ausverkauft sind. So ist unter anderem der Samsung-Bestseller Galaxy A52 für 315 Euro im Angebot. Ein Handy, das überaus beliebt, aufgrund des globalen Chip-Mangels aber immer wieder schwer zu bekommen ist.

Aber nicht nur Smartphones sind im Gutschein-Angebot günstiger, auch Produkte aus vielen weiteren Bereichen des (digitalen) Lebens sind reduziert oder mit sonstigen Preisvorteilen behaftet. Top-Tipp aus dem Bereich „Mitnahme-Artikel“: Der Google Chromecast 3 kostet im Angebot dank Warenkorb-Abzug jetzt keine 30 Euro mehr. Wir haben uns durchgeklickt und die besten Deals gefunden.

Galaxy A52 und Alternativen: Preis-Leistungs-Klasse günstiger

Wie erwähnt sinkt das Galaxy A52, Samsungs aktuell beliebtestes Smartphone, im Preis. Es kostet bei MediaMarkt 315 Euro. Wobei die echte Nachricht die ist, dass das Smartphone wieder voll verfügbar und lieferbar ist. Hier herrscht rasche Ausverkauf-Gefahr.

Daneben sind auch einige der ärgsten (und günstigeren) Konkurrenten des A52 im Angebot. So fällt das Xiaomi Redmi Note 10 5G im Preis und kostet 215 Euro. Auch Oppo ist vertreten: Das neue Oppo A74 ist für 229 Euro im Angebot. Erst kürzlich ist der Testbericht hierzu erschienen.

Das Samsung Galaxy A52 – gefragt, aber mitunter schwer zu bekommen.

10 Prozent Sonderrabatt auf neue OLED-TVs von LG

Hier wird’s nicht günstig im tatsächlichen Sinne: Bei den ohnehin teuren OLED-Fernsehern von LG machen die 10 Prozent Extra-Rabatt, die es bei MediaMarkt im Warenkorb gibt, aber gerne mal einige hundert Euro aus. Dennoch bleibst du hier bei in der Regel vierstelligen Preispunkten stehen. Wenn dir ein neuer und besonders hochwertiger Fernseher das wert ist, kannst du bei MediaMarkt einige Schnäppchen machen.

Zum Beispiel beim LG OLED65CX9LA, der mit seinen 65 Zoll (ca. 165 cm) einiges an Größe einnimmt, aber mit 1.777 Euro auch Tiefe im Geldbeutel erfordert. Durch den Extra-Rabatt stehen hier an der virtuellen Kasse „nur“ noch 1.599,30 Euro auf der Quittung. Weitere Modelle aus den OLED- und NanoCell-Serien von LG sind ebenfalls günstiger. Auch Soundbars sind um 10 Prozent reduziert.

→ Zum OLED-Angebot

MacBook Pro: Apple-Notebook mit schnellem M1-Prozessor 150 Euro günstiger

Beim MacBook Pro von Apple lassen sich glatte 150 Euro im Vergleich zum Normalpreis sparen. Das Modell aus 2020 (MYD82D/A), bereits mit dem schnellen Apple M1 Prozessor, kostet noch 1.299 Euro nach Abzug der Rabatte.

Neben dem Apple-eigenen Prozessor ist das MacBook mit 8 GB Arbeits- und 256 SSD-Speicher versehen. Außerdem bietet es die zum M1 passende Grafikkarte und Features wie die Touchbar über der Notebook-Tastatur. Bei den „weichen Fakten“ ist ebenfalls volle Aktualität gegeben. So unterstützt der Laptop Standards wie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 und – kabelgebunden – Thunderbolt via USB 4. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit bis zu 20 Stunden an. Der Rabatt ist nicht alles – obendrein erhältst du noch vier Monate Gratis-Zugang zu Apple Music.