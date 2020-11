Noch bis Montagmorgen – Ende ist um 9 Uhr – sind bei MediaMarkt einige Smartphones im Angebot. Die Angebote-Serie „Smartphone-Deals“ geht in ihre nächste Runde. Mit dabei – einige gute Deals. Apple-Produkte sind in der ebenfalls gestarteten „Apple Week“ günstiger zu ergattern.

→ Hier geht’s direkt zu den Angeboten bei mediamarkt.de

Samsung-Serie: Das bessere S10 war noch nie so günstig

Highlights der MediaMarkt-Deals sind die beiden Samsung-Flaggschiffe aus dem Vorjahr. Sowohl das Galaxy S10 als auch das bessere Galaxy S10+ sind im Angebot. Das S10 kostet 486 Euro, die Plus-Variante ist für 539 Euro im Wochenend-Angebot erhältlich. Beide Geräte werden dabei zum aktuellen Bestpreis angeboten. Das S10+ war gar noch nie günstiger als jetzt, wie der Preisverlauf zeigt. Das normale S10 gab es der Dokumentation zufolge ein einziges Mal für 480 Euro.

Beide Geräte sind Dual-SIM-fähig und verfügen über 128 GB internen Speicher, der jeweils per Micro-SD-Karte erweitert werden kann. Das S10+ überflügelt das normale S10 mit größerem Display, größerem Akku und einer insgesamt besser ausgestatteten Kamera. Der Prozessor, ein Samsung Exynos 9820, ist bei beiden Modellen identisch. Wie gut der MediaMarkt-Preis ist, zeigt nicht nur der direkte Preisvergleich. Einst für 1.000 Euro gestartet, ist das S10+ also jetzt fast für den halben Preis erhältlich.

→ Zum Angebot des Galaxy S10

→ Zum Angebote des S10+

Der gar-nicht-so-Geheimtipp unter 200 Euro

Auch wenn die S10-Deals gut sind, so sind immer noch über 400 Euro für ein Smartphone zu zahlen. Weniger als halb so teuer ist in der gleichen Aktion das Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Die einen mögen es einen Geheimtipp nennen, was Xiaomi Ende 2019 in ein 6,5 Zoll großes Display gepresst hat. Mittlerweile ist das Handy aber zum Bestseller geworden. Auch bei uns im Leser-Beliebtheits-Ranking belegt es mittlerweile einen guten 7. Platz.

Wir betitelten das Redmi Note 8 Pro seinerzeit als das beste Gerät in seiner Preisklasse der Handys unter 300 Euro. Nun ist das Handy in der größeren Speicherversion – 6 + 128 GB – bei MediaMarkt im Angebot. Für 188 Euro ist das Handy erhältlich und damit ein wahrhafter Preistipp.

→ Zum Redmi-Note-8-Pro-Angebot

Alle Angebote – darunter auch Modelle von Huawei, weitere von Xiaomi und Samsung sowie von Nokia und Motorola – gibt es auf der Angebote-Seite von MediaMarkt. Bei Saturn findet die Aktion gleichzeitig mit identischen Angeboten statt.

Jetzt weiterlesen Unverschämt: Mobilfunk-Anbieter nutzt Kündigungsbestätigung schamlos aus

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.