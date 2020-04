Jetzt weiterlesen

Huawei hat mit dem Honor 30, Honor 30 Pro und Honor 30 Pro+ drei neue Smartphones vorgestellt. Sie siedeln sich bei der Submarke des Herstellers in der Kategorie der Oberklasse an. Die Technik kann also überzeugen. Und dennoch dürften sie in den Verkaufsregalen liegen bleiben wie Blei.