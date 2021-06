Sonderangebote zur EM: Im MediaMarkt Angebote-Special zur EM und auch bei Saturn sind jetzt vor allem Fernseher-Deals gefragt. Die neuen Prospekte sind voll mit TV-Angeboten und Preisvorteilen. Zusätzlich zu Angebots-Preisen gilt: Zum Kauf eines TV-Geräts aus den Angeboten gibt es einen Gutschein für den jeweiligen Shop dazu. Der Wert orientiert sich am Kaufpreis des Fernsehers, maximal 1.000 Euro Extra-Preisvorteil sind hier extra drin. Und so ergeben sich einige interessante Schnäppchen und Bestpreis-Deals auf den zweiten Blick. Bei Saturn gibt es Pauschalrabatt von 11 Prozent auf alle teilnehmenden TV-Geräte.

Testsieger-OLED: LG-Fernseher mit Preisvorteil zum Tiefpreis

Top-Angebot des neuen Prospekts ist der LG OLED 65CX9LA, ein 65-Zöller, der im Januar als Testsieger aus der Reihe der Stiftung Warentest hervorgegangen ist. Im Angebot kostet der Fernseher 1.777 Euro. An sich liegt der Preis noch im Bereich des üblichen Marktgeschehens. Allerdings gibt es bei MediaMarkt einen Coupon im Wert von 250 Euro für weitere Einkäufe dazu. So entsteht ein Preisvorteil, der sich lohnen kann. Etwa, wenn du in einem Zuge eine passende Soundbar zum Fernseher ins Auge gefasst hast.

Der LG OLED 65CX9LA ist ein 4K-Fernseher, wobei das Haupt-Kaufargument absolut technischer Natur ist. Die Besonderheit bei OLED-Bildschirmen ist, dass jedes Pixel einzeln beleuchtet wird. So entsteht der gern zitierte „absolute Schwarzwert“, da das Licht in schwarzen Bildbereichen nicht weggefiltert, sondern einfach ausgeschaltet wird. Insgesamt sorgt das für einen tollen Kontrast und ein insgesamt hervorragendes Bild – hat aber eben auch seinen Preis.

→ Zum LG-OLED-TV-Deal bei mediamarkt.de

OLED-Fernseher von LG gehören zu den besten TVs auf dem Markt.

Gleich doppeltes Sparpotenzial gibt es beim noch edleren 77-Zoll-OLED-Fernseher von LG: Der LG OLED 77 C 17LB kostet statt rund 5.300 Euro jetzt „nur“ noch 4.299 Euro. Dann greifen aber noch zwei Extras in den Preis ein: Einmal gibt es einen Cashback-Vorteil vom Hersteller und bei Registrierung dort gibt es in diesem Fall 315 Euro zurück (Aktionsende: 30. Juni). Außerdem qualifiziert sich ein TV dieser Preisgröße für den maximalen Coupon-Wert. Beim Kauf über MediaMarkt gibt es also noch mal 1.000 Euro Gutschein-Guthaben per Coupon dazu.

Weitere Fernseher und Beamer bei MediaMarkt und Saturn günstiger

Zahlreiche weitere Fernseher sind zur EM bei MediaMarkt und Saturn im Angebot. Angefangen von der Eigenmarke „ok.“ bis hin zu Markt-Schwergewichten wie Samsung, Panasonic, Sony und eben LG. Immer im Hinterkopf: Bei den Fernseher-Deals gibt es Gutscheine als Cashback. Wer das private „Public Viewing“ zu Hause noch spektakulärer gestalten möchte, der kann auch bei den Beamer-Angeboten fündig werden. Top-Angebot ist der Full-HD-Beamer von Epson mit 3.300 Lumen für 499 Euro. Kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt: günstiger ist aktuell keiner.

Ebenfalls ein TV-Hingucker: Der OLED-TV Philips 55OLED855/12, der für 1.111 Euro in den Angeboten steht. Hier gibt es außerdem noch einen 150-Euro-Coupon dazu, was den Kostenaufwand effektiv auf unter 1.000 Euro sinken lässt. Besonderes Feature des OLED-Fernsehers mit Android TV: Mit „Ambilight“ wird die Umgebung um den Fernseher herum atmosphärisch und bildsynchron beleuchtet. Das bietet so bislang nur Philips an.

Neben Fernsehern und Beamern sind außerdem einige Soundbars im Angebot. Wichtig, da Flachbildfernseher noch so gute Soundanlagen integrieren können – ohne Klangkörper wirst du hier nicht glücklich. Geräte von Philips, Sony, Yamaha und Samsung finden sich beispielsweise in den Angeboten wieder. Preise von 85 bis 250 Euro werden hier aufgerufen.

Aber auch abseits der TV-Welt gibt es einige richtig gute Schnäppchen in den neuen MediaMarkt- und Saturn-Angeboten. So gibt es derzeit etwa die Apple AirPods Pro für unter 200 Euro. Klingt gut, geht bei Amazon oder Galaxus aber sogar noch für ein paar Groschen billiger. Hier kosten die edlen Apple-Kopfhörer mit aktivem Noise-Cancelling sogar nur 195 Euro.

EM-Special: Moto-Smartphone kaufen und alle EM-Spiele streamen

Bei der Euro 2020 – wie die EM 2021 offiziell immer noch heißt – gibt es eine Neuheit bei den Übertragungsrechten: Wer wirklich alle Spiele live sehen möchte, braucht Magenta TV. Der Streaming-Dienst der Telekom hatte sich die entsprechenden Rechte in einem Coup gesichert.

Kurzentschlossene können sich das entsprechende Paket auch mit Magenta TV Flex sichern. Und hierzu gibt es jetzt sogar eine Special-Aktion bei MediaMarkt, die sich lohnt, wenn du ohnehin ein Auge auf ein neues Smartphone geworfen hast: Beim Kauf eines Motorola-Smartphone der neuen G-Serie – G5G, G10, G30 oder G100 – kannst du dir einen Magenta TV Flex Gutschein sichern – und gratis drauflos streamen. Hierfür einfach nach dem Kauf dein neues Smartphone online registrieren und den Gutschein sichern.

→ Zu den Moto-Smartphone-Deals

Galaxy S20 FE bei MediaMarkt unter 500 Euro

Ein Top-Deal aus der Smartphone-Welt ist ebenfalls mit dabei: Das Samsung Galaxy S20 FE kostet im Angebot nur noch 489 Euro und fällt somit wieder einmal unter die 500-Euro-Marke. Zwischenzeitlich hat Amazon den Preis sogar noch kontern können und bietet das Handy etwas günstiger an.

Das Gerät ist eine abgewandelte Version des Samsung-Flaggschiffs aus 2020. Die Vorzüge sind unter anderem ein stärkerer Akku, dafür wurde die Displayauflösung im Vergleich zum normalen S20 etwas heruntergeschraubt. Weitere Details zum S20 FE findest du bei uns im Datenblatt. Derzeit liegt die FE-Variante des Samsung-Smartphones auf Rang 7 unseres Handy-Beliebtheits-Rankings.

Alle Angebote aus den (digitalen) EM-Prospekten von MediaMarkt und Saturn gelten vorerst bis zu, 15. Juni.