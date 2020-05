Die Aktion „Familientage“ an sich dauert noch bis zum 12. Mai, 10:00 Uhr, die Tagesangebote gelten dabei immer von 10:00 Uhr an bis um 10:00 Uhr des Folgetages.

7. Mai: LG-Fernseher im Tagesangebot

Heute ist ein LG-Fernseher für 599 Euro im Angebot. Der NanoCell-TV 55SM867007LA wird von LG selbst für 1.299 Euro (UVP) verkauft, ist in der Aktion also deutlich günstiger. Der 55-Zoll-Fernseher kostet aber auch sonst eine ganze Ecke mehr als im Angebot. Unser Preisvergleich spuckt 699 Euro aus, du sparst also im Vergleich satte 100 Euro. Günstiger war der Fernseher bisher außerdem noch nie.

Aber was kann das Gerät? Basierend auf NanoCell-Technologie handelt es sich bei dem Fernseher um einen optimierten LED-TV, ähnlich wie bei Samsungs QLED-Serie. Noch besser geht’s mit richtigem OLED – also selbstleuchtenden Bildpunkten – das ist aber dann schon doppelt so teuer. Der angebotene LG-Fernseher bietet 55 Zoll (139 Zentimeter) Diagonale, 4K und Smart-TV mit webOS 4.5 auf der du unter anderem Netflix, Disney+ und viele mehr installieren kannst. Insgesamt gibt es 4 HDMI-Anschlüsse, 3 USB-Ausgänge und je einmal LAN, Klinke und digitales Audio.

→ Zum Angebot für 599 Euro

Weitere Angebote der MediaMarkt-Aktion zum Muttertag

Neben dem Tagesangebot sind auch weitere Deals in der MediaMarkt-Aktion „Familientage“ im Angebot. Alle Deals findest du auf der Aktionsseite, hier eine redaktionelle Auswahl von uns:

Alle aufgelisteten Produkte gibt’s bei MediaMarkt zum Bestpreis. Vergleichspreise findest du stets bei guenstiger.de. Wenn du auf mindestens 59 Euro Warenkorbwert kommst, entfallen die Versandkosten, ansonsten werden hier nochmal 1,99 Euro draufgeschlagen. Die MediaMarkt-Aktion zum Muttertag an sich endet am Dienstag, 12. Mai, um 10:00 Uhr mit Auslaufen des letzten Tagesangebots.

Auch das aktuelle Prospekt von MediaMarkt hat einige Muttertags-Angebote parat: Hier machen wir den Katalog-Check.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.