MediaMarkt-Deals am Wochenende: Diese 3 Aktionen solltest du nicht verpassen

Bei MediaMarkt sind am Wochenende mehrere Aktionen online, bei denen du teilweise deutliche Preisvorteile ergattern kannst. Bei welchen drei Aktionen sich ein genauerer Blick lohnt, verraten wir in diesem Artikel.

3-Fach-Vorteil: 100 Euro Sofortrabatt auf Haushaltgeräte

Unter dem Motto „3-Fach-Vorteil“ bewirbt MediaMarkt die aktuelle Aktion rund um Haushaltsgeräte. Vom Einbauherd bis zur Gefrierkombi oder Kaffeemaschine sind hier zahlreiche Produkte gelistet. Für den Sommer womöglich gut zu gebrauchen: Auch Klimaanlagen sind in den Angeboten vertreten. Aber worin besteht nun der beschworene Dreifach-Vorteil?

Einerseits – das ist am plakativsten und macht die Aktion interessant – gibt es bei Geräten ab 499 Euro einmalig 100 Euro Extra-Rabatt. Der wird dir erst im Warenkorb abgezogen, Preissuchmaschinen erkennen das Angebot daher nicht. Der zweite Vorteil betrifft die Lieferung: Auch bei großen Geräten wie Kühlschränken oder Einbauware ist die Standardlieferung (ohne Einbau) kostenlos – ebenfalls ab einem Preis von 499 Euro. Normalerweise kostet der Versand hier rund 40 Euro. Der dritte Vorteil betrifft die Finanzierung. Willst du ein teures Gerät nicht sofort komplett bezahlen, bietet MediaMarkt hierfür die Möglichkeit der Null-Prozent-Finanzierung an – die Laufzeit beträgt dann 20 Monate.

Die gesamte „3-Fach-Vorteil“-Aktion gilt noch bis zum 14. Juli. Allerdings besteht die Gefahr, dass besonders gefragte Artikel schnell ausverkauft sind.

Nur für kurze Zeit: Breaking Deals bei MediaMarkt

Die bekannte Wochenend-Aktion bei MediaMarkt ist auch an diesem Samstag, Sonntag und Montag wieder da. In den „Breaking Deals“ gibt es Angebote aus diversen Bereichen des digitalen Lebens. Top-Angebot ist der – immer noch sehr teure – Samsung QLED-Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale und 8K-Auflösung, der von 4.000 Euro auf knapp 2.900 Euro reduziert wird. Jetzt kommt ein weiterer Vorteil hinzu: Dank „Heimvorteil“-Aktion von Samsung selbst, gibt es noch einmal 800 Euro Cashback nach dem Fernseher-Kauf. Achtung: Diese Cashback-Aktion von Samsung endet bereits am 4. Juli – vorbehaltlich einer weiteren Verlängerung. Außerdem kannst du dir zum TV-Gerät auch gratis-Zugang zu Disney+ und Magenta TV Flex sichern.

Ein 8K-Fernseher wie dieser ist bei MediaMarkt im Angebot – Cashback gibt’s nachträglich vom Hersteller Samsung.

Weitere Angebote-Highlights aus den Bereichen TV, Audio, Computer, Kopfhörer, Foto, Haushalt und mehr findest du auf der Angebote-Seite bei MediaMarkt. Saturn hat die gleichen Angebote unter dem Titel „Weekend Deals XXL“ auf der Seite.

Sony-Week: Leider keine PS5, dafür BT-Speaker-Tipps

Bei der aktuell noch laufenden „Sony-Week“ sind zahlreiche Entertainment– und Hobby-Artikel des japanischen Herstellers im Angebot. Leider weder günstiger noch überhaupt vorrätig – zumindest beim letzten Check: Die PlayStation 5. Wer jedoch schon eine PS5 ergattern konnte, kann beim Controller-Kauf sparen. Saturn gewährt 15 Prozent Rabatt auf den DualSense-Controller für die PS5 – der kostet dann nur noch 59,49 Euro. Außerdem gibt es in der Sony-Woche zahlreiche Angebote aus den Bereichen TV, Audio und Kamera. So werden beispielsweise einige OLED-Fernseher günstiger angeboten und die Testsieger-Bluetooth-Speaker der SRS-Reihe – beispielsweise die SRS-XB43 für 145 Euro – sind reduziert.

Hingucker auch bei den Kopfhörern: Die neuen High-End-Hörer Sony WH-1000XM4 mit feinem Noise Cancelling kosten im Angebot 315,99 Euro. Das ist aktueller Bestpreis – wenngleich auch nur knapp. Die Vorgänger (WH-1000XM3) sind für 225,99 Euro im Angebot. Die Sony-Kopfhörer der WH-1000XM-Serie zählen zu den besten Over-Ears am Markt.