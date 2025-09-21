MediaMarkt: Braun-Ausverkauf sorgt für überraschende Preise

Die Braun Markenwochen bei MediaMarkt laufen vom 15. bis zum 29. September und bieten eine Vielzahl an spannenden Produkten. Wir zeigen dir einige unserer Highlights. Alle weiteren Schnäppchen findest du aber natürlich auch auf der Aktionsseite.

Preissturz: MediaMarkt sorgt bei Braun-Rasierer für Tiefstpreis

Ein wirklich geniales Angebot schnürt MediaMarkt zum 71-N1200S Rasierer Series 7. Satte 53 Prozent Preisnachlass sorgen dafür, dass hier nur noch 129 Euro auf der Rechnung stehen. Günstiger als jetzt beim Elektronikhändler, war das Gerät zuvor noch nie (zum Preisvergleich)!

Das alles ist im Lieferumfang inklusive

Doch was macht den Rasierer so besonders? Die praktische AutoSense-Technologie passt beispielsweise automatisch die Leistung an die Bartdichte an, was in Kombination mit dem 360°-Scheerkopf für bessere Ergebnisse und weniger Aufwand beim Rasieren sorgen sollte. Natürlich gibt’s zudem auch einen Präzisionstrimmer für Konturen. Da das Gerät vollständig wasserdicht ist, kannst du den Rasierer ebenso in der Dusche benutzen. Zudem bietet der Akku laut Braun eine Laufzeit von bis zu drei Wochen samt Schnelllade-Funktion.

Braun Barttrimmer für 49 Euro

Alle Bartträger sollten hingegen einen Blick auf den Braun BT7520 für 55 Euro werfen. Dieser Barttrimmer bietet 40 Längeneinstellungen in präzisen 0,5-mm-Schritten, wodurch du genau den für dich passenden Look kreieren kannst. Besonders praktisch ist dabei auch die Feststelltaste, damit du beim Rasieren nicht aus Versehen die Länge änderst und deinen Bart ruinierst.

Damenhaarentfernungsgeräte ab 99 Euro

Doch natürlich sollen nicht nur Herren auf ihre Kosten kommen. MediaMarkt senkt im Rahmen der Braun-Aktion ebenso Damenhaarentfernungsgeräte im Preis. Allen voran der Silk-épil 9 9-030 Epilierer für 99 Euro könnte sich für einige lohnen. Immerhin bietet er eine vergleichsweise preiswerte Möglichkeit, um an glatte Haut zu kommen – ohne auf einen Rasierer und dessen Folgen setzen zu müssen.

Weitere Braun-Angebote bei MediaMarkt

Diese Deals sind aber natürlich nur eine kleine Auswahl der Angebote. Küchengeräte, Bügeleisen und vieles mehr sind ebenfalls Teil der Braun-Aktion und teilweise deutlich billiger. Einen Überblick über alle Angebote verschaffst du dir auf der Aktionsseite.

