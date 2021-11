MediaMarkt: 9 Black-Friday-Angebote, die sich wirklich lohnen

Die Black Friday -Woche bei MediaMarkt geht in die heiße Phase. Jetzt geht der Händler online in die Vollen und bietet einige richtig gute Angebote – am Sonntagabend gab es sogar nochmal Nachschub. Wir haben einige Deals – 11 an der Zahl – herausgepickt, die sich besonders lohnen.