MediaMarkt Android Weeks: Dieses Handy mit 108-MP-Kamera ist jetzt 100 Euro günstiger

Im Zuge der Android Weeks setzt MediaMarkt das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G deutlich herunter. So ist es jetzt für nur noch 269 Euro erhältlich und damit im Vergleich zum UVP rund 100 Euro günstiger zu haben. Das kannst du von dem Smartphone mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: Besonders stark in puncto Display und Akku

Das Redmi Note 11 Pro von Xiaomi bietet ein tolles Gesamtpaket zu einem erschwinglichen Preis. In unserem Test haben uns besonders das Display und der Akku überzeugt. Aber auch mit vielen weiteren Elementen kann das Smartphone punkten. So hat uns auch das Gehäuse und dessen hochwertige Verarbeitung begeistert. Dank des kantigen Designs sieht es modern aus und macht in den aktuell verfügbaren Farben Atlantic Blue und Graphite Gray echt was her.

Videos, Games und alle sonstigen Inhalte zeigt das Smartphone auf einem großen 6,67-Zoll-Display an, das dank AMOLED auch kräftige Kontraste und tiefe Schwarzwerte ermöglicht. Dazu liefert es mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz flüssige Bilder selbst bei schnellen Bewegungen. Auf der Rückseite befindet sich zudem eine Triple-Kamera, mit der sich hochauflösende Fotos mit bis zu 108 MP über die Hauptkamera knipsen lassen. Dazu gesellt sich eine Ultraweitwinkel-Kamera, die mit 8 MP auflöst sowie eine 2-MP-Makrokamera für Nahaufnahmen. Die Frontkamera schießt mit 16 MP außerdem scharfe Selfies.

Ein weiteres Highlight ist der verbaute Akku. Denn der ist mit 5.000 mAh erstaunlich groß und bringt dich problemlos durch den Tag. Auf Reisen kannst du auch auf Features, wie 120 Hertz und 5G verzichten und so sogar zwei Tage ohne Steckdose auskommen. Und auch das Aufladen geht dank 67-Watt-Netzteil flott. So ist die Batterie nach nur 40 Minuten am Kabel wieder voll aufgeladen. Und auch die Stereo-Lautsprecher haben uns im Test positiv überrascht.

Prozessor, Speicher, 5G und Co.

Angetrieben wird das Redmi Note 11 Pro von einem Redmi Note 11 Pro, der von 6 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Im Alltag reicht das für eine ruckelfreie Nutzung aus. Bei parallelen Anwendungen oder leistungsintensiven Tätigkeiten stößt das Handy aber an seine Grenzen. Das Smartphone hat dazu einen internen Speicherplatz von 128 GB, der sich via microSD auf bis zu 1 TB erweitern lässt – ein klarer Vorteil. Darüber hinaus ist das Note 11 Pro 5G-fähig, funkt mit Bluetooth 5.1 und kommt sogar mit einem Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer.

Bei MediaMarkt kannst du dir das Xiaomi Redmi Note 11 Pro jetzt im Rahmen der Android Weeks zum Angebotspreis von 269 Euro statt 369,90 Euro (UVP) – und damit richtig günstig – sichern. Mehr Deals der Aktion haben wir dir hier zusammengefasst. Übrigens: Die Angebotsaktion läuft nur noch bis 7. Mai, du solltest also nicht zu lange warten.