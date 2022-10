19 Prozent auf alles? Jetzt läuft der Schnäppchenmarathon bei MediaMarkt

Seit 20 Uhr am Mittwochabend ist bei MediaMarkt ein 4-tägiger Schnäppchenmarathon angelaufen. Er dauert bis Sonntag. Im sogenannten „4-Tage-Wahnsinn“ gibt es dem Versprechen nach „19 Prozent Mehrwertsteuer-Rabatt auf alles“. Gemeint ist: Der Mehrwertsteuer-Anteil wird bei den rabattierten Produkten abgezogen und es bleibt ein rechnerischer Rabatt von 15,966 Prozent. Aber: Rabatt ist Rabatt. Und so gibt es auch jetzt einige gute Schnäppchen. Zunächst starten wir aber mit einem Blick ins Kleingedruckte. Denn „alles?“ heißt leider nicht „alles!“.

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion: Für diese Produkte gilt der Rabatt nicht

Ausgenommen von dem Rabatt-Versprechen sind mal wieder Produkte von Apple, Sonos und weiteren Marken. Dazu einige Produktgruppen, die die Aktion leider für die Masse deutlich abwerten. Etwa hinsichtlich einiger TV-Geräte von LG und Philips oder „ausgewählte Smartphones“ von Samsung und Google, wobei es sich hierbei eher nur um die neueren und Flaggschiff-Geräte handeln dürfte. Hersteller, die laut Kleingedrucktem komplett ausgeschlossen sind: Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Sonos, Liebherr, Miele, die Eigenmarken ok und Koenic sowie AVM und Xiaomi.

Ansonsten gilt der Rabatt auf das gesamte Sortiment. Online ab Mittwochabend, im Markt dann ab Donnerstag und das ganze Wochenende über. Hier die Eckdaten:

→ Was? 15,966 Prozent Rabatt auf große Teile des Sortiments („Mehrwertsteuer-Rabatt“)

→ Wann? 26. Oktober, 20 Uhr, bis 30. Oktober, 23:59 Uhr

→ Wo? Im MediaMarkt Online-Shop (Donnerstag bis Samstag auch im Markt)

→ Aktionsextras? 3fache Punktzahl für Teilnehmer des „myMediaMarkt“-Treueprogramms

„19 Prozent Rabatt“: Diese Angebote sind wirklich spannend

Wir schauen uns einige Produkte an, bei denen die Aktion für interessante Preispunkte sorgt und wo die Schnäppchenjagd wirklich erfolgversprechend ist.

Da wäre zunächst das Samsung Galaxy A53 zu nennen. Das beliebteste Smartphone unter den inside digital Lesern kostet bei MediaMarkt vor Start der Aktion 389 Euro. Mit dem Rabatt im Warenkorb sinkt es dann auf 326,89 Euro. Ein Top-Preis für das Handy, das am Prime Day zwar noch ein paar Euro günstiger war – das MediaMarkt-Angebot gilt jedoch für alle und nicht nur für extra zahlende Stammkunden.

Weitere Angebote, die einen Blick wert sind:

Bei den Angeboten handelt es sich um Bestpreise. Und nur um einen Bruchteil der insgesamt mehreren tausend Schnäppchen, die trotz der Ausnahmen möglich sind. Die komplette Auswahl gibt’s direkt auf der Seite von mediamarkt.de.

Der Abzug des Rabatts erfolgt im Warenkorb. Auf der Shop-Ebene sind die Angebote also nicht direkt sichtbar, allerdings weist eine kleine Flagge über den Produktbildern darauf hin, wenn der Artikel für die Aktion qualifiziert ist. Dazu gilt die Daueraktion: Ab einem Warenwert von 59 Euro wird kostenfrei versendet – bei Großgeräten werden unter Umständen aber Lieferkosten fällig.

MediaMarkt: Online gilt die MwSt-Aktion bis Sonntagabend

Ende der Schnäppchen-Aktion ist bei MediaMarkt im Online-Shop am Sonntagabend, 23:59 Uhr. Top-Angebote können aber schon früher rausfallen, wenn sie ausverkauft sind. Die Aktion gilt nämlich nur für vorrätige Ware. In den Filialen des Händlers laufen die Sonderangebote von Donnerstag bis Samstag. Dort, wo verkaufsoffener Sonntag ist, dürften die Vor-Ort-Deals entsprechend auch am Sonntag gelten. Um dir sicher zu sein, kannst du die gewünschten Produkte auch online bestellen und „Marktabholung“ auswählen. Dann zahlst du keinesfalls Versandkosten und musst auch keine Lieferfrist abwarten. Viele Produkte sind bereits 30 Minuten nach der Bestellung im Laden abholbereit.