MediaMarkt 19-Prozent-Aktion: Dyson-Akkusauger fast 200 Euro billiger

Bei der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt bekommst du rund 16 Prozent Rabatt auf (fast) das gesamte Sortiment. Ausgenommen sind lediglich Marken, wie Apple, Amazon, AVM und noch ein paar mehr. Die Haushalts-Premiummarke Dyson wird jedoch glücklicherweise nicht ausgeschlossen. Dadurch gibt’s den Akkusauger V12 Detect Slim Absolute jetzt – für Dyson-Verhältnisse – zum Schnäppchenpreis. Die Aktion läuft noch bis zum 26. Juni um 8:59 Uhr. Was der kabellose Staubsauger kann und wie gut der Deal wirklich ist, klären wir in diesem Artikel.

Dyson V12 Detect Slim Absolute: Das kann der Akkusauger

Mit dem Dyson V12 Detect Slim Absolute holst du dir einen absoluten Premium-Akkusauger ins Haus. Bei dem Modell handelt es sich um den leichtesten Kabellos-Sauger von Dyson mit einer hohen Saugkraft von 150 AW. Besonders praktisch: Der starke Dyson Hyperdymium Motor erkennt bei der Reinigung größere Mengen von Staub oder Schmutz und erhöht die Leistung automatisch. Dabei bietet der Akkusauger außerdem eine lange Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten für die Säuberung der gesamten Wohnung in einem Rutsch. Sollte das nicht ausreichen, kannst du auch noch einen weiteren Akku dazukaufen und bei Bedarf wechseln. Nach 4,5 Stunden am Stecker ist der Akku aber auch schon wieder voll geladen.

Cool ist aber vor allem auch der große Lieferumfang des Dyson-Saugers. So sind gleich zwei Bodendüsen mit dabei, die dir den Hausputz erleichtern. Die eine der beiden Düsen ist dabei mit einer innovativen Technologie zur Stauberkennung ausgestattet. Wie ein grüner Laserstrahl scannt sie den Boden und macht so selbst feinste Staubpartikel für dich sichtbar. Die zweite Bodendüse ist hingegen perfekt für die Entfernung von Tierhaaren und die Reinigung von Teppich- aber auch Hartböden.

Dazu füllt Dyson den Karton mit einer speziellen Haardüse, die das Verfangen von Haaren verhindert. Auch eine Kombi-Zubehördüse, eine Fugendüse und ein Flex-Adapter sind Teil des Lieferumfangs und vereinfachen die Reinigung von Polstern, Regalen oder dem PKW-Innenraum. Das Zubehör lässt sich dabei sehr flexibel einsetzen – am Saugrohr oder direkt am Handgerät. So kommst du bequem in jede Ecke.

Akkusauger zum Bestpreis: So gut ist der Deal

Bei der Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion von MediaMarkt bekommst du effektiv knapp 16 Prozent Rabatt auf den ausgeschriebenen Preis. Das liegt daran, dass die Mehrwertsteuer von 19 Prozent sonst auf den Nettopreis aufgeschlagen werden. Du bekommst den Deal aber trotzdem so günstig, als würde keine Mehrwertsteuer anfallen.

Zurück zum Dyson-Akkusauger: Der V12 Detect Slim Absolute ist bei MediaMarkt bereits von 699 Euro (UVP) auf 594 Euro heruntergesetzt. Jetzt greifen noch die rund 16 Prozent Rabatt, wodurch am Ende nur noch knapp 500 Euro auf der Rechnung stehen – ein starker Preis für den Akkusauger. Das zeigt sich auch beim Blick auf den Preisvergleich, denn bei MediaMarkt ist dies jetzt der aktuelle Bestpreis (siehe unten). Es gibt also derzeit keinen günstigeren Anbieter im Netz. Es lohnt sich aber definitiv auch ein Blick auf die weiteren Angebote der Aktion – denn hier lassen sich einige gute Schnäppchen machen.

