Technik-Deals am Wochenende: MediaMarkt und Saturn mit diesen 3 Top-Schnäppchen

Während die Standard-Wochenend-Aktionen „Weekend Deals XXL“ und „Breaking Deals“ an diesem Samstag und Sonntag eine Pause einlegen, stellen MediaMarkt und Saturn andere Angebote in den Vordergrund. Generell läuft die Jahres-Zwischenfazit-Aktion „Best of 2021“ bei Saturn weiter. Dank wechselnder Deals gibt es aber Angebote, die jetzt erst so richtig auffallen. Wir schauen rein.

Unter anderem ist FIFA 22 (PS4) kurz vor dem Release bereits günstiger und für 59,99 Euro zu haben. Im Netz geistert jedoch der eine oder andere noch günstigere Preis herum.

OLED unter 1.000 Euro – LG-Fernseher vor allem für Konsolen-Fans interessant

Das Top-Fernseher-Angebot bei MediaMarkt lässt sich auf den ersten Blick sehen: Der OLED-Fernseher LG OLED48A19LA rutscht mit nunmehr 999 Euro unter die magische 1.000-Euro-Preisgrenze. Der Fernseher ist mit 48 Zoll (ca. 122 cm) Bildschirmdiagonale kein Riesen-TV, aber einer mit ansprechender und integrativer Wohnzimmer-Größe, der insbesondere technisch überzeugt. Der OLED-Fernseher ist mit HDMI-2.0-Anschlüssen ausgestattet und bietet eine Reaktionszeit von einer Millisekunde, was insbesondere für Zocker ein relevanter Wert ist. Über die schnellen Anschlüsse ist der Fernseher für 4K-Gaming und ruckelfreies PlayStation- und Xbox-Spielen in hoher Grafikqualität gerüstet.

Im „Angebot der Woche“ bei Otto ist der Fernseher sogar für 969 Euro zu haben. Hier kommen, anders als bei MediaMarkt, zwar noch Versandkosten drauf; insgesamt liegt der Otto-Preis aber noch knapp unter dem Kurs von MediaMarkt. Möglich ist aber, dass MediaMarkt im Laufe des Wochenendes noch kontert.

LG OLED: Dieser Edel-Fernseher ist jetzt für unter 1.000 Euro im Angebot.

Sonys Edel-Kopfhörer mit diesem Kniff zum Bestpreis

Die Sony WH-1000XM4 gehören zu den besten Noise-Cancelling-Kopfhörern auf dem Markt. Die für einst fast 400 Euro vorgestellten Over-Ears sind bei Saturn nun auf 299 Euro heruntergesetzt. Verbessert wird der Deal durch eine Zusatz-Aktion. Jeder Käufer der Kopfhörer erhält einen 20-Euro-Gutschein für weitere Saturn-Einkäufe dazu. Kein klassisches Cashback, aber dennoch ein geldwerter Vorteil, der den Kopfhörer-Deal attraktiver macht.

Bei ebay (letzter Artikel) sind Restbestände online angezeigt, die sogar noch günstiger sind. Allerdings nur um 10 Euro unter dem Saturn-Preis, was durch den 20-Euro-Coupon wieder herausgeholt wird.

Neuer Dyson-Sauger V12 Absolute bei MediaMarkt schon leicht reduziert

Große Preissprünge sind bei Dyson-Akkusaugern – insbesondere bei den neuen Modellen – noch nicht zu erwarten. Und so ist es bereits bemerkenswert, wenn der Laser-unterstützte Staubsauger Dyson V12 Slim Absolute statt rund 600 „nur“ noch 588 Euro kostet. Dies ist bei MediaMarkt jetzt der Fall, wo der Staubsauger, der im Frühjahr vorgestellt wurde, mitsamt Stiel sowie mehreren Düsen und Aufsätzen verkauft wird.

Auch bei diesem Deal kannst du bei ebay noch Glück haben und günstiger davonkommen: Als wir zuletzt nachgeschaut haben, waren noch 6 Einzelstücke des V12 hier für 549 Euro erhältlich. Verkäufer ist Dyson via ebay selbst. Hier kann es sich jedoch auch um Vorführ- oder Ausstellungsartikel handeln. Dyson nutzt den ebay-Shop gerne als „Outlet“.

Smartphone-Deals starten am Samstagabend

Wenn der Countdown der Seite stimmt, starten am Samstagabend, 20 Uhr, auch wieder die „Smartphone-Purzel-Preise“ bei Saturn. In den vergangenen Wochen stets mit einigen interessanten Deals rund um Xiaomis Preis-Leistungs-Label Poco. Außerdem sind hier immer wieder iPhone-Schnäppchen aus den Vorjahres-Serien zu machen. Die Aktion gilt gemeinhin von Samstagabend bis Montagmorgen.