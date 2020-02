Im Smartphone-Fieber von Media Markt sind wieder zahlreiche Smartphones reduziert. Die Aktion gilt nur für kurze Zeit und nur online: Start ist am Samstagabend und Ende am Montagmorgen, kurz bevor die Läden wieder öffnen. Der Haupt-Shopping-Tag für Innenstadt-Muffel – der Sonntag – wird also komplett abgedeckt.

Übrigens: Bei der Handelsschwester Saturn sind die identischen Produkte im Rahmen der dortigen Aktion „Smartphone-Purzelpreise“ zu gleichen Preisen im Angebot.

Google Pixel 3a im Angebot

Googles Pixel 3a kostet bei Media Markt im Angebot nur noch 269 Euro. Kein Vergleich zum bisherigen Bestpreis von 325 Euro, der deutlichst unterboten wird. Halten wir fest: So günstig war das Pixel-Smartphone bisher noch nie.

Das Google Pixel 3a ist eines der interessantesten Mittelklasse-Geräte auf dem Markt. Der Grund? Das Google-Phone hat wohl das längste Update-Versprechen aller Smartphones in der Mittelklasse, die normalerweise froh sein müssen, wenn überhaupt mal ein Android-Versions-Update erscheint. Das Pixel 3a erhält dazu regelmäßige Sicherheitsupdates.

Galaxy Note 10 und Note 10 Plus

Das nächste Top-Angebot ist für Stift-Liebhaber. Samsungs Top-Smartphone mit S-Pen-Bedienung, das Galaxy Note 10 und das Note 10 Plus werden für 649 Euro beziehungsweise 749 Euro verkauft. Jeweils in der Version mit 256 GB Speicherplatz an Bord.

Auch für diese beiden Modelle gilt: Bestpreis-Alarm. Dazu sind die beiden Notes die wohl best-bestückten Handys der gesamten Aktion. Insbesondere das Note 10+ ist bemerkenswert günstig. Vor einem halben Jahr beim Marktstart war der Preis hier noch vierstellig.

Unterboten: Das Galaxy A40

Das beliebte Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A40 wird bei MediaMarkt zum Bestpreis von 149 Euro angeboten. Ein herber Schlag ins Genick des Wettbewerbers: Auch mobilcom-debitel bietet das A40 im Rahmen des Sonntagskrachers an – jedoch teurer. Mal schauen, ob der Preis hier noch kurzfristig angepasst wird.

Weitere Handys in der Smartphone-Fieber-Aktion

Samsung, Nokia und mehr. Diese Handys sind außerdem im Angebot:

Über die Aktion

Die Smartphone-Fieber-Aktion und die Smartphone-Purzelpreise laufen von Samstagabend (20:00 Uhr) bis Montagmorgen (8:00 Uhr). In der Zeit fallen auf die angebotenen Artikel zudem keine Versandkosten an.

