MateBook 14s: Diesen MacBook-Klon mit i7-Chip und 16 GB RAM gibt’s jetzt zum Tiefpreis

Eine MacBook-Alternative mit Windows für 749 Euro? Die bekommst du jetzt gerade im Online-Shop von Huawei mit dem MateBook 14s und damit zum günstigsten Preis jemals – direkt beim Hersteller. Äußerlich ähnelt das Notebook stark den MacBooks von Apple – vom metallisch-matten Gehäuse über das große Touchpad bis hin zur Tastatur. Aber auch die inneren Werte des MacBook-Klons können überzeugen. So sind hier ein Intel i7-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine 512 GB SSD-Festplatte integriert. Kurzum: Wenn du ein kompaktes und minimalistisches Ultrabook mit viel Power für kleines Geld suchst, ist das MateBook 14s aktuell absolut einen näheren Blick wert.

MateBook 14s: 2,5K-Display, i7-Chip und 16 GB RAM

Schauen wir uns einmal die Highlights des MateBook 14s an. Huawei verbaut hier ein 14,2 Zoll großes Display, das groß genug für deine täglichen Aufgaben ist und klein genug, damit das Notebook nicht zu viel Platz in der Tasche einnimmt. Außerdem lässt sich das Display per Touch bedienen, was dir zusätzliche Kreativität ermöglicht. Es löst mit 2,5K (2.520 × 1.680 Pixel) auf und bietet dadurch eine scharfe Darstellung von Bildern, Videos und sämtlichen anderen Inhalten. Weiterer Pluspunkt: Es hat eine Bildwiederholrate von 90 Hertz und lässt dadurch sämtliche Bewegungen besonders flüssig aussehen.

Unter der Tastatur des MateBook 14s sitzt ein Intel i7-Prozessor (11. Gen.) der für die nötige Power – auch bei anspruchsvolleren Aufgaben – im Alltag sorgt. Begleitet wird der Chip von üppigen 16 GB Arbeitsspeicher, die insbesondere parallele Anwendungen und den schnellen Wechsel zwischen ihnen ermöglichen. Des Weiteren verbaut Huawei eine 512 GB SSD-Festplatte, die dir viel Speicherplatz bietet und für eine schnelle Performance im Alltag sorgt. Beim Kauf vorinstalliert ist normalerweise Windows 10 Home, das du aber kostenfrei auf Windows 11 upgraden kannst. Je nach Charge – wenn es ein Gerät aus neuerem Produktionszyklus ist – ist Windows 11 sogar schon vorinstalliert.

Huawei-Notebook: Jetzt zum historisch günstigsten Preis

Das MateBook 14s bekommst du wahlweise in einem matten Grün (Spruce Green) oder Grau (Space Gray). In der 512-GB-Variante kostet dich das Ultrabook von Huawei 749 Euro statt 1.299 Euro und ist damit satte 550 Euro günstiger. Und der Blick auf den Preisvergleich verrät: Das ist aktuell nicht nur der beste Preis für das Notebook, sondern auch das allzeit beste Angebot.

Optional bietet dir Huawei beim Kauf des Laptops einige Zusatzprodukte deutlich reduziert an. So kannst du zum Beispiel für 9 Euro Aufpreis eine kabellose Maus (Normalpreis 59,99 Euro) in den Warenkorb legen oder dir die Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds Pro für 89 Euro statt 179 Euro sichern. Die Bluetooth-Box Huawei Sound Joy gibt’s zum Matebook für 69 Euro statt 149 Euro Aufpreis dazu.

Weitere Informationen zum Gerät findest du im ausführlichen Testbericht des Huawei MateBook 14s. Wie gut das Angebot im Zeitverlauf ist, kannst du auch dem nachfolgenden Preisverlauf entnehmen. Der Sprung auf die nun veranschlagten 749 Euro ist beachtlich – gerade in der Betrachtung der zurückliegenden 12 Monate.