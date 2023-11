Mastercard mit fettem Cashback: So sicherst du dir bis zu 75 Euro Bonus

Die Mastercard der Consors Finanz Bank ist eine der grundlegend gebührenfreien Kreditkarten auf dem Markt. In unserem Ranking der besten kostenlosen Kreditkarten ist sie weit vorne mit dabei. Die Vorteile: Die Bank verlangt keine grundlegenden Gebühren von dir, du kannst die Karte bei Apple Pay und Google Pay hinterlegen und wenn du Rückzahlungen strecken willst, bietet sie dir bis zu 90 Tage Zeit dazu, ohne Zinsen zu erheben. Ganz akut gibt es gerade ein echt gutes Lock-Angebot für Interessenten an der Kreditkarte.

Aktion: So holst du dir 75 Euro Cashback mit der Kreditkarte

Noch bis Jahresende bietet die Consors Finanz allen Kunden, die sich die Karte holen, ein spannendes Cashback-Programm. Für Umsätze mit der Kreditkarte erstattet die Bank dir 3 Prozent der Umsatzhöhen. Gedeckelt ist die Gesamt-Cashback-Summe bei 75 Euro.

Ausgeschlossen sind dabei lediglich Umsätze aus Glücksspielen. Heißt: Wenn du die Karte im Alltag viel nutzt – etwa mittels Google Pay oder Apple Pay – oder viele Weihnachtseinkäufe und sonstige Anschaffungen damit bezahlst, kannst du die Maximalsumme realistisch erreichen. Hierfür ist ein Gesamtumsatz von 2.500 Euro nötig. Und selbst wenn du „nur“ die Hälfte schaffst, landest du mit dem Bonus über dem nächstbesten Kreditkarten-Bonus-Angebot der Norwegian Bank, wo es 30 Euro gibt.

Ausgezahlt wird der Cashback-Bonus nach erfolgter Prüfung dann direkt im Januar 2024. Voraussetzung ist, dass du die Karte nicht direkt wieder kündigst.

→ Hier kannst du die Kreditkarte in wenigen Schritten beantragen

Consors Finanz Mastercard: Das steckt in der Kreditkarte

Bei der Karte handelt es sich um eine echte Kreditkarte, die ohne Kopplung an ein Girokonto ausgegeben wird. Das heißt: Die Bank stellt dir jeden Monat eine Rechnung über deine Kreditkartenumsätze, die du begleichen musst. Entweder per aktiver Überweisung mit dem Betrag oder aber auch per Teilzahlung über einen längeren Zeitraum. Achtung: Dabei werden dann Zinsen aufgeschlagen.

Die Consors Finanz ist dabei in zweierlei Dingen recht großzügig. Einerseits kannst du hier Warenkäufe auch erst nach 90 Tagen zinsfrei begleichen und bist so lange Zeit flexibel. Andererseits ist die Bank im Gegensatz zu vielen Konkurrenten selbst bei den Zinsen, die im Falle des Falls anfallen, vergleichsweise günstig unterwegs. Mit einem effektiven Jahreszins von 18,9 Prozent (Sollzins: 17,43 Prozent) ist sie die günstigste in unserem 6er-Vergleich. Viele andere Banken sind hier schon bei 24 Prozent angelangt.

Wie hoch ist der Kreditrahmen?

Wie üblich, ermittelt die Bank die Höhe deines Kreditrahmens individuell im Zuge des Beantragungsprozesses anhand vieler Faktoren, wie unter anderem der Bonität. Je nachdem, wie du die Karte nutzt und wie viel Disziplin du beim Begleichen der Rechnungen an den Tag legst, steigt das Limit. Die Bank wirbt mit Kreditrahmen von bis zu 5.000 Euro. Das klingt nach viel, ist es im Vergleich aber nicht. Auch wenn die wenigsten ständig größere Anschaffungen mit Kosten in vierstelliger Höhe tätigen, ist ein hoher Kreditrahmen sinnvoll. Szenario: Du bist im Ausland und dort auf Krankenversorgung angewiesen (insbesondere in den USA sehr teuer). Auch wenn du gut versichert bist, ist die Kreditkarte das erste Zahlungsmittel und ein hoher Verfügungsrahmen in der Not praktisch. Mit 5.000 Euro kommst du im Zweifel nicht weit.

Das disqualifiziert die Mastercard der Consors Finanz nicht komplett. Gerade als Alltags-Zahlungsmittel via Google Pay ist sie ein echter Tipp und die Konditionen links und rechts machen sie als Angebot rund.

Gibt es versteckte Gebühren?

Die Karte ist initial und dauerhaft gebührenfrei. Das heißt, die Bank verlangt nichts für die grundlegende Nutzung und sieht auch keine Mindestumsätze vor. Nutzt du sie mal gar nicht, stellt die Bank dir auch nichts in Rechnung.

Die Consors Finanz Mastercard

Aufpassen solltest du aber, wenn du die Karte zum Abheben von Bargeld nutzen willst. Hier verlangt die Consors Finanz 3,95 Euro Extra-Gebühr pro Abhebung, wenn du nicht gleich 300 Euro oder mehr aus dem Automaten ziehst. Die Gebühr gilt im In- und Ausland, in Euro und für jede andere Währung. Im Vergleich ist das ein Manko, gerade auf Fernreisen ist ein Notgroschen Bargeld immer sinnvoll.

Auch wenn du die Karte verlierst, sie dir gestohlen wird oder sie physisch beschädigt ist, musst du für eine Ersatzkarte 8,95 Euro zahlen. Das sind also zwei kleine Kosten-Positionen, die anfallen können, aber leicht zu vermeiden sind. Unter anderem deshalb findet sie sich jedoch hinter der TF Bank (Mastercard) und der Norwegian Bank (Visa) nur auf Rang 3 der besten gebührenfreien Kreditkarten wieder.

Die schnellen Fakten der Kreditkarte auf einen Blick:

Kostenlose Visa Kreditkarte

Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

90 Tage Zahlungsziel bei Einmalzahlung (Ausgleich per Überweisung nach Rechnungserhalt)

(Ausgleich per Überweisung nach Rechnungserhalt) Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 1.100 Euro pro Tag; zusätzlich 3,95 Euro Gebühr pro Abhebung unter 300 Euro

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 18,90 Prozent p.a. (Sollzins 17,43 Prozent)

Ersatzkarte bei Diebstahl, Beschädigung oder Verlust für 8,95 Euro

Aktion (bis Ende 2023): Max. 75 Euro Cashback, je 3 Prozent von Kreditkartenumsätzen

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Mastercard Identity-Check

Mastercard Identity-Check Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Jetzt beantragen

Jetzt weiterlesen Kreditkarte mit 0-Euro-Gebühren: Diese Mastercard bietet Google Pay & Apple Pay