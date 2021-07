Starke Marken-Schnäppchen bei ebay: 10 Prozent Rabatt auf KitchenAid, iRobot, Philips & Co.

Neben dem klassischen ebay-Geschäft von privat zu privat tummeln sich auf der Plattform auch gewerbliche Händler, die den Online-Marktplatz als Outlet-Store nutzen. Hier gibt es immer wieder einige gute Schnäppchen zu sehen, auch auf den üblichen Preisvergleichs-Seiten dominieren ebay-Angebote nicht selten die Top-Plätze.

So gibt es bis zu 50 Euro Extra-Rabatt

Für Angebote aus der Kategorie Haushalt gibt es jetzt und noch bis nächste Woche einen Gutschein für Extra-Rabatt. Mit dem Code Haushalt10 kannst du bei teilnehmenden Produkten – und das sind mehr als 10.000 Artikel – 10 Prozent extra sparen. Der Gutschein-Rabatt ist dabei auf 50 Euro gedeckelt. Bei allen Produkten ab 500 Euro gibt es also die maximale Ersparnis. Pro ebay-Account kannst du den Gutschein höchstens zweimal einlösen.

Passend zum Sommer findest du bei den teilnehmenden Produkten unter anderen viele mobile Klimaanlagen, die bei hochsommerlichen Temperaturen für angenehme Abkühlung, beispielsweise im Home-Office sorgen. Aber es gibt noch viele weitere Angebote.

Top 7 ebay-Deals der Woche

Wir haben uns durch die zahlreichen Schnäppchen-Seiten bei ebay geklickt. Hier kommen unsere Favoriten der Haushalt-Aktion. Die genannten Preise entsprechen bereits denen nach Einlösung des Gutscheins im Warenkorb.

Generell macht die Aktion vor Markenshops begehrte Firmen nicht halt. Viele Produkte von Dyson, Philips, KitchenAid, iRobot, Braun und weiteren sind mit dabei. Die Händler sind dabei in der Regel die Hersteller selbst, Stichwort Outlet, oder aber zertifizierte und autorisierte Handelspartner. Ende der Gutschein-Aktion ist am 28. Juli – beim Shoppen den Code Haushalt10 also nicht vergessen.