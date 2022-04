Marken-Saugroboter bei Aldi: Vorsicht Preisfalle

Bei dem Saugroboter im Aldi-Angebot handelt es sich um den Ecovacs Deebot T9. Kostenpunkt während der Aktion: 499 Euro statt regulär 699 Euro. Auf den ersten Blick sieht dies also nach einem echten Schnäppchen aus. Satte 28 Prozent Rabatt verspricht das Prospekt. Doch dieser Rabatt berechnet sich von der UVP – also der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Der eigentliche Preis auf dem freien Markt liegt deutlich niedriger.

Nicht jedes Aldi-Angebot lohnt sich

Ein schneller Preisvergleich zeigt: Unzählige Händler bieten den Saug- und Wischroboter deutlich preiswerter als im Aldi-Angebot an. So verlangt der eher unbekannte Händler Tecedo gerade einmal 448 Euro. Das sind über 50 Euro weniger als bei Aldi. Der namhafte Händler Galaxus bietet den Ecovacs T9 für 496 Euro auch minimal günstiger als Aldi an. Dabei verkauft Galaxus den Ecovacs T9 bereits seit über einem Monat für unter 500 Euro – ganz ohne Sonderangebot.

→ Ecovacs T9 für 448 Euro bei Tecedo

→ Ecovacs T9 für 496 Euro bei Galaxus

Der Saugroboter im Check

Doch ist der Ecovacs T9 nun ein schlechter Deal? Keineswegs. Für unter 500 Euro bekommst du einen ausgezeichneten Saugroboter mit zuverlässiger Hinderniserkennung. Optional ist sogar eine automatische Entleerungsstation erhältlich. Einzig die Hauptbürste sorgte in unserem Test für etwas Kritik.

Dafür konnte die Wischfunktion ganz besonders glänzen und gehört zu den besten auf dem Markt. Ecovacs setzt hier nämlich auf das Ozmo Pro Wischmodul. Dieses schrubbt ähnlich wie eine elektrische Zahnbürste mit bis zu 480 Bewegungen pro Minute über den Boden und kann so auch hartnäckige Verschmutzungen mühelos entfernen.

Ein bisher einzigartiges Gimmick ist der integrierte Lufterfrischer. Statt dem Wischmodul kannst du den Saugroboter von Ecovacs auch mit einem mitgelieferten Lufterfrischer-Modul umherfahren lassen. Die kleinen Duftkapseln sind dabei in drei verschiedenen Varianten direkt beim Hersteller erhältlich. Nicht gerade notwendig, aber auf jeden Fall einzigartig.

Der Ecovacs T9 für unter 500 Euro ist also kein schlechter Deal. Jedoch bieten andere Händler deutlich mehr Ersparnis oder bieten den Saugroboter ohne Rabattschild zum selben Preis an.