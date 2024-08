Marken-Akkustaubsauger mit Wischfunktion zum Bestpreis: Für weit unter 200 Euro

Hausputz nimmt viel Zeit in Anspruch. Vor allem, wenn Staubsaugen und Bodenwischen zwei unterschiedliche Arbeitsschritte sind. Wie praktisch sind da Akkustaubsauger mit Wischfunktion? Ein solches Gerät, sogar von einem deutschen Hersteller, bekommst du aktuell bei MediaMarkt zu einem absoluten Einsteigerpreis.

Normalerweise kostet dich der Akkusauger von Grundig 309 Euro. Dank des Rabatts bekommst du ihn jedoch für 169 Euro! Der Preisvergleich zeigt, dass du das Modell momentan bei keinem Anbieter günstiger bekommst. Es wird auch deutlich: Der Grundig-Sauger war generell noch nie billiger!

Das bekommst du für 169 Euro

Bei dem Gerät handelt es sich, wie oben schon erwähnt, um ein Kombiprodukt. Es saugt nicht nur deine Böden, dank der Wischfunktion putzt er sie auch noch. Der Moppaufsatz mit integriertem Wassertank ist dabei bereits im Lieferumfang enthalten. Du befestigst das Wischtuch mithilfe von Magneten am Sauger. Cool: Du kannst den Stielsauger auch auseinander bauen und ihn als Handstaubsauger verwenden. Dabei soll sich vor allem der mitgelieferte 2-in-1 Aufsatz für Möbel und Polster eignen.

Diesen Akkustaubsauger von Grundig bekommst du zum aktuellen Bestpreis.

Der 25,2 Volt Li-Ion-Akku sorgt für eine Betriebszeit von bis zu 42 Minuten. Das sollte genügend Zeit sein, um deine gesamte Wohnung auf Vordermann zu bringen. Wenn der Akku schwach wird, zeigt dir das die eingebaute LED-Anzeige an. Nach vier bis sechs Stunden an der Steckdose ist der Sauger wieder voll einsatzbereit. Die Ladestation kannst du aufstellen und musst sie somit nicht, wie bei anderen Modellen, an der Wand festbohren.

Wenn du die Leistung des Saugers anpassen musst, hast du die Wahl zwischen drei verschiedenen Saugstufen. Die elektrische Turbobürste soll dabei auch Tierhaare und Verschmutzungen beseitigen. Um unter Tischen, Betten oder Sofas effizient zu saugen, ist das Gerät zudem mit LED-Leuchten ausgestattet. So entwischt dir auch garantiert keine Staubmaus. Für schwer erreichbare Stellen packt Grundig dir eine schmale Fugendüse mit ins Paket.

Du siehst, für 169,99 Euro bekommst du hier ein solides Kombigerät, dass sich preislich für alle eignet, die Akkustaubsaugern mit Wischfunktion einmal eine Chance geben wollen. Besonders praktisch: MediaMarkt schenkt dir noch bis zum 26.8 die Versandkosten auf deine Bestellung. Entscheidest du dich für den Akkusauger, bekommst du ihn also nicht nur günstiger als sonst, sondern auch noch gratis geliefert.