MagentaMobil XL jeden Monat 40 Euro günstiger: Unlimited-Hammer mit Telekom-Netz Dustin Porth 5 Minuten

Den Preis für das "beste Netz" nimmt die Telekom seit Jahren verlässlich mit. Die Abräumer aus Bonn lassen sich die Tarife aber in der Regel auch gut bezahlen. Jetzt ändert sich was an den Preisen. So wird der Top-Tarif sogar zum Preis-Tipp.