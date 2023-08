MacBook Pro zum Schnäppchenpreis: So sparst du mehrere hundert Euro

Wer mit seinem Laptop nicht nur streamt und Office-Anwendungen nutzt, sondern auch Videos und Bilder schneiden beziehungsweise bearbeiten möchte, sollte auf ein MacBook Pro setzen. Mit dem Modell aus 2022 und dem leistungsstarken M2-Chip bist du bestens ausgestattet, wenn du auch leistungsintensive Aufgaben erledigen möchtest. Was du im Bundle mit dem 25-GB-Tarif O 2 Mobile M alles bekommst und wie viel du tatsächlich sparst, schauen wir uns gemeinsam an.

O 2 Mobile M: Das steckt in Hardware und Tarif

Werfen wir als Erstes einen Blick auf den Tarif aus dem Angebots-Bundle. Der O 2 Mobile M bietet dir 25 GB Datenvolumen pro Monat im ersten Jahr. Jedes weitere Vertragsjahr kommen jedoch noch einmal 5 GB monatlich on top. So stehen dir im zweiten Jahr 30 GB zur Verfügung und im dritten Jahr bereits 35 GB. Je länger du dabei bleibst, desto besser wird also das Preis-Leistungs-Verhältnis. Surfen kannst du dabei – je nach Verfügbarkeit – im 4G- oder 5G-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Dazu kannst du dank einer Allnet-Flat auch in alle deutschen Netze telefonieren und SMS schreiben. EU-Roaming ist ebenso inklusive.

Beim MacBook Pro kannst du dich außerdem auf ein 13 Zoll großes Retina-Display freuen, das dir brillante Bilder liefert. Obendrein bietet es 256 GB Speicherplatz auf einer schnellen SSD-Festplatte. Darüber hinaus bist du dank einer Laufzeit von rund 20 Stunden auch eine lange Zeit unabhängig von einer Steckdose. Die Power verleiht dem MacBook aber vor allem der superschnelle M2-Prozessor. Hiermit ist neben anspruchsvollen Aufgaben wie Videobearbeitung und 3D-Gestaltung etwa auch Gaming möglich.

Der MacBook Pro Deal im Check: So viel sparst du wirklich

An das MacBook Pro samt Tarif kommst du nun bei O 2 für eine monatliche Gebühr von 59,99 Euro – für mindestens 36 Monate. Dazu kommen einmalige Kosten in Höhe von 5,99 Euro für die Gerät-Anzahlung sowie Versandkosten. Den Anschlusspreis von sonst knapp 40 Euro erstattet dir O 2 bei diesem Angebot.

Rechnen wir einmal zusammen. Über die Gesamtlaufzeit von 36 Monaten kommst du auf Kosten von rund 2.165 Euro. Da der Tarif einzeln aber bereits monatlich 32,99 Euro (+39,99 Euro Anschlusskosten) kostet, kämst du hiermit über 36 Monate allein schon auf rund 1.225 Euro. Das MacBook Pro würde einzeln aktuell mindestens 1.279 Euro kosten. Rechnet man beide Einzelpreise zusammen, entstehen Kosten von rund 2.500 Euro. Im Bundle sparst du also knapp 340 Euro (2.500 minus 2.165 Euro).