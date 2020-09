Du bist auf der Suche nach einem Datentarif mit viel LTE-Volumen? Und dieser Tarif soll im qualitativ ausgezeichneten Netz der Deutschen Telekom funken? Dann haben wir jetzt das passende Aktionsangebot für dich. Denn bei LogiTel steht jetzt der Tarif green Data XL von mobilcom-debitel zum Sonderpreis zur Verfügung.

15 GB LTE-Volumen für weniger als 10 Euro

Während der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit kannst du für 9,99 Euro im Monat bis zu 15 GB im Netz der Deutschen Telekom versurfen. Und das in der Spitze mit flotten 150 Mbit/s. So landen Downloads in Windeseile auf deinem Tablet, Notebook oder Smartphone. Auch Videostreaming macht mit solch einer Geschwindigkeit richtig Spaß. Denn auch hochauflösende Streams sind damit möglich. Du solltest aber beachten, dass auch mehr Datenvolumen verbraucht wird, je besser die Qualität deines Streams ist. Besser in SD-Qualität streamen als in HD. Das spart Datenvolumen. Im Upload sind bis zu 10 Mbit/s möglich. Ideal, wenn du unterwegs zum Beispiel mal Fotos verschicken möchtest.

Ab dem 25. Monat kostet der Sondertarif den regulären monatlichen Grundpreis von knapp 30 Euro. SMS kannst du über die bereitgestellte SIM-Karte für 19 Cent verschicken. Nicht möglich sind hingegen Sprachverbindungen. Aber du kannst den Tarif ohne Aufpreis auch im EU-Ausland nutzen. Ist dein Datenvolumen einmal aufgebraucht, stehen dir für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats noch 64 Kbit/s im Down- und 16 Kbit/s im Upstream zur Verfügung. Es drohen aber keine Extrakosten. Übrigens auch nicht in Form eines Anschlusspreises. Der liegt nämlich bei 0 Euro.

Wertvolle Optionen kostenlos testen

Als kleinen Bonus bekommst du bei einer Bestellung bei LogiTel für 30 Tage die Optionen „Kaspersky Security“ und „YouTV“ kostenlos. So kannst du dich von den Vorzügen einer modernen Sicherheitssoftware beziehungsweise TV-App mit Aufnahmefunktion überzeugen. Nur wenn du die Optionen nicht kündigst, musst du ab dem zweiten Nutzungsmonat auch zahlen: 2,99 Euro pro Monat für die Security-Suite von Kaspersky und 4,99 Euro monatlich für die TV-App.

Schnell sein lohnt sich übrigens! Denn den Aktionstarif gibt es nur bis zum 22. September.