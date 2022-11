Lidl: Zwei 4K-UHD-Fernseher zu Spitzenpreisen

Da wäre einerseits der LG 43UQ70006 mit einem 43 Zoll (ca. 109 cm) großen 4K-UHD-Bildschirm und damit verbundenen Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln. Auf Basis des Betriebssystems webOS 22 kannst du bei diesem Fernseher unter anderem auf die Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa zugreifen und alle gängigen Streaming-Apps nutzen. Ein Triple-HD-Tuner für den TV-Empfang über Antenne, Kabelanschluss oder Satellit ist ab Werk ebenso an Bord wie HDR, HLG und ein 2.0-Soundsystem mit 20 Watt Gesamtleistung (10 Watt je Kanal) über die nach unten abstrahlenden Lautsprecher.

LG-Fernseher mit umfangreicher Ausstattung bei Lidl kaufen

Zur weiteren Ausstattung des 16:9-Fernsehers gehören unter anderem drei HDMI-Anschlüsse, ein USB-Port, LAN-Anschluss und WLAN. Ferner ist eine Bluetooth-Schnittstelle nutzbar (Version 5.0) und auch auf einen CI+-Slot für eine Smart Card eines Pay-TV-Anbieters musst du nicht verzichten. Apps für die Nutzung von Prime Video und Netflix sind ab Werk vorinstalliert. Zudem ist der Fernseher mit Apple AirPlay 2 und Apple HomeKit kompatibel. Auf Wunsch kannst du an den USB-Anschluss ein externes Speichermedium anschließen, um TV-Sendungen darauf speichern zu können (PVR-ready).

Der Stromverbrauch: 66 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden im Standardbetrieb (SDR). Schaltest du auch HDR ein, steigt der Verbrauch auf durchschnittlich 80 kWh. Bei einem angenommenen Strompreis von 60 Cent pro kWh entspricht das Kosten in Höhe von knapp 40 respektive 48 Euro.

4K-UHD-Fernseher von LG zum Sparpreis bei Lidl kaufen.

Was kostet der LG 43UQ70006?

Statt eines unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 499 Euro bietet Lidl den LG-Fernseher 43UQ70006 für nur 339 Euro an. Ein lupenreiner Top-Preis, denn kein anderer Webshop bietet den Fernseher momentan preiswerter an. Wenn du also einen mittelgroßen Flachbildfernseher suchst, ein richtig gutes Angebot, das Lidl hier offeriert.

Etwas größer: Xiaomi P1E bei Lidl kaufen

Nicht viel teurer, aber spürbar größer: der Xiaomi P1E (ELA4745EU). Auch dieser Fernseher bietet eine 4K-UHD-Auflösung und ist mit einem Triple-HD-Tuner ausgestattet. Die Bildschirmdiagonale beträgt allerdings 55 Zoll (ca. 140 cm) und unterstützt unter anderem HDR 10. Zweimal 10 Watt Audioleistung kannst du auch bei diesem 16:9-Fernseher nutzen, ebenso den Google Assistant als Sprachassistenten.

Kleine Besonderheit: Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz. Das erlaubt es dir, aus dem Google Play Store zahlreiche Apps auf dem Fernseher zu nutzen, die du von deinem Smartphone bereits kennst. Dafür stehen 8 GB Speicherplatz zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung zählen unter anderem drei HDMI- und zwei USB-Ports, ein LAN-Anschluss und natürlich WLAN und Bluetooth. Auch Google Chromecast ist ab Werk bereits vorinstalliert.

Der Stromverbrauch liegt bei diesem Fernseher nach Angaben des Herstellers bei 100 Watt ohne und bei 130 Watt mit eingeschaltetem HDR. Das entspricht umgerechnet bei einem angenommenen kWh-Preis von 60 Cent folgenden Stromkosten: 60 Euro ohne oder 78 Euro mit zugeschaltetem HDR pro 1.000 Nutzungsstunden.

Fernseher mit Android als Betriebssystem: der Xiaomi P1E.

Was kostet das Xiaomi Mi TV P1E?

Normalerweise würde der Xiaomi-Fernseher 599 Euro kosten. Lidl bietet ihn aber mit einem kräftigen Rabatt in Höhe von 40 Prozent an und verlangt entsprechend nur 359 Euro. Ein Hammerpreis, denn in anderen Webshops musst du derzeit mindestens 529 Euro für das TV-Gerät bezahlen. Im Xiaomi-Webshop werden derzeit im Rahmen einer Sonderaktion 449 Euro verlangt. Andere Xiaomi-Fernseher gibt es gerade bei Saturn recht günstig.

Tipp: Einen Teil der Versandkosten gibt es aktuell geschenkt

Für beide Fernseher gilt: Einmalig musst du 4,95 Euro für den Versand und 19,95 Transportzuschlag für die Lieferung per Spedition bezahlen. Die einfachen Versandkosten kannst du aber bis zum 12. November 2022 einsparen. Dann nämlich, wenn du im Rahmen der Online-Bestellung den Gutscheincode SD22 in das entsprechende Feld einträgst.

