Lidl zündet neuen E-Bike-Kracher: City-Fahrrad zum Top-Preis

Kurzfristig hat Lidl ein neues E-Bike-Schnäppchen ins Programm genommen. Als „Deal des Tages“ steht nur am heutigen Dienstag das Zündapp E-Cityrad Z517 700c zum einmaligen Sonderpreis zur Verfügung. Dir winkt ein Rabatt in Höhe von 45 Prozent.

Schickes E-Bike für Stadtausflüge bei Lidl kaufen

Aus rein technischer Sicht ist das E-Bike für den Stadtverkehr mit 28 Zoll großen Reifen ausgestattet. Bequemes Auf- und Absteigen ist über einen 48 Zentimeter hohen Aluminium-Rahmen in Wave-Form möglich. Der Motor für die elektrische Trittunterstützung bis 25 km/h sitzt am Vorderrad (250 Watt / 40 Nm / fünf Unterstützungslevel). Er wird über einen Akku mit einer Kapazität von 374 kWh mit Energie versorgt. Und das – abhängig von der Fahrweise – bis zu 115 Kilometer weit. Eine Schiebehilfe ist bei diesem E-Bike vorhanden, eine Anfahrhilfe allerdings nicht.

Für viele Stadtflitzer fürs sichere Fahren unverzichtbar: eine Rücktrittbremse. Und genau die bietet auch das Zündapp Z517 700c. Wann immer es notwendig ist, ist damit ein schneller und sicherer Halt gewährleistet. Ergänzend dazu ist das Rad mit mechanischen V-Bremsen (Felgenbremsen) vorne und hinten ausgestattet. LED-Beleuchtung steht ebenso zur Verfügung wie eine Kettenschaltung von Shimano mit sieben Gängen – einstellbar über einen Drehgriffschalter.

E-Bike für die Stadt – speziell für Damen: das Zündapp Z517 700c.

Was kostet das Zündapp E-Cityrad Z517 700c?

Laut Angaben von Lidl liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Zündapp Z517 bei 1.699 Euro. Nur am heutigen Dienstag kannst du das Pedelec als „Deal des Tages“ im Onlineshop des Lebensmitteldiscounters zu einem Preis von 929 Euro kaufen. Für die Lieferung per Spedition kommen einmalig 14,90 Euro dazu.

Trotz der vergleichsweise hohen Versandkosten ist das Fahrrad damit zu einem Top-Preis erhältlich. Denn in anderen Webshops werden aktuell inklusive Versand mindestens knapp 946 Euro fällig. Die Regel sind aktuell sogar knapp 1.100 Euro. Bei Lidl soll das Fahrrad in Kürze wieder knapp 999 Euro kosten. Das ist dann immer noch akzeptabel – am Dienstag ist es aber wirklich ein Schnäppchen.

